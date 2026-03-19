이란, 최대 규모 가스전 공습당하자 카타르 보복 공격···“통제 불가능한 결과 초래할 것”

이스라엘로부터 국내 최대 규모의 가스전을 공격당한 이란이 카타르의 액화천연가스(LNG) 저장 시설에 보복 공습을 단행했다. 이란 측은 자국을 향한 공격이 이어지면 “걸프 에너지 시설을 완전파괴할 것”이라고 경고했다. 3주 가까이 이어진 양측 전쟁이 강 대 강 대치로 치닫고 있다.

영국에 본부를 둔 반체제 매체 이란인터내셔널은 18일(현지시간) 이란 사우스파르스 해상의 3·4·5·6 가스전 광구와 남서부 해안 도시 아살루예의 천연가스 정제시설 단지가 이스라엘의 폭격을 받았다고 보도했다. 그간 이스라엘이 에너지자원 생산 시설을 공습한 건 이번이 처음이다.

이번 무인기(드론)·미사일 폭격으로 사우스파르스의 천연가스 처리·정제 플랜트 일부가 파손됐다. 아살루예 단지 내 가스 처리 시설에서도 불이 나 이란 당국은 플랜트 가동을 중단했다. 이란 석유부는 “여러 설비가 손상됐지만 사망자는 즉각 보고되지 않았다. 화재는 통제됐다”라고 밝혔으나 가스 생산 감소량이나 복구 예상 시점은 언급하지 않았다.

이란은 피해 직후 가스 저장 시설이 몰려있는 카타르 항구도시 라스라판에 미사일을 발사했다. 카타르 정부에 따르면 이란의 공격으로 라스라판 가스 시설 일부에서 불이 나는 등 ‘광범위한 피해’가 발생했다. 카타르는 이란의 공격을 “국가 안보에 대한 직접적인 위협”이라 비난하며 주카타르 이란 외교관들에게 추방 명령을 내렸다.

이란 측은 자국을 겨냥한 공격이 또 이뤄지면 ‘눈에는 눈’ 방식의 보복을 이어갈 것이라고 예고했다. 마수드 페제시키안 이란 대통령은 “이번 공격은 상황을 더욱 복잡하게 만들 것이며 그 파장은 전 세계를 휩쓸 통제 불능의 결과를 초래할 수 있다”고 경고했다. 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 “새로운 단계의 대결이 시작됐다”고 말했다.

이란혁명수비대(IRGC)는 성명을 내고 “범죄를 저지르는 적이 이란의 연료 및 에너지 기반 시설 일부를 침해했다”며 “이번 보복 공격은 시작일 뿐이며 이란 에너지 시설이 다시 공격당하면 걸프 지역의 석유·가스 인프라를 완전히 파괴할 때까지 공격을 멈추지 않겠다”고 밝혔다. IRGC는 사우디아라비아의 삼레프 정유소와 주바일 석유화학 단지, 아랍에미리트연합의 알호슨 가스전, 카타르의 최대 LNG 시설 라스라판 산업단지와 석유 화학공장을 잠재 목표물로 지목하며 해당 지역 주민에게 대피를 요청했다.

이란과 이스라엘 전선은 확대되고 있다. 이스라엘 공군은 이날 밤 카스피해에 있는 이란 해군 미사일 고속정들을 공격했다. 이란 북부 지역을 공격한 것은 지난 2월28일 개전 이후 처음이다. 미국 매체 악시오스 기자 바라크 라비드는 이스라엘 당국자의 말을 인용해 “5척 이상의 이란 선박이 타격 목표가 됐다”고 전했다.

이란은 하나의 폭탄에 여러 소형 폭탄이 탑재된 ‘집속탄’까지 활용해 이스라엘에 대한 보복 공격에 나섰다. AP통신 등에 따르면 이란은 전날 밤부터 이튿날 새벽까지 집속탄을 장착한 미사일 수십 발을 이스라엘로 발사했다. 소형 자탄이 이날 이스라엘 텔아비브 아파트에 떨어지면서 70대 부부가 사망했다고 이스라엘 경찰은 밝혔다.

이란 전황이 더 격화하고 있는 가운데 도널드 트럼프 미국 행정부는 중동 지역에 수천 명 규모의 병력을 추가 파병하는 방안을 검토 중이라고 로이터통신은 보도했다. 이란 연안에 지상군을 배치하는 안도 논의 중인 것으로 알려졌다. 이란 내 고농축 우라늄 재고를 확보하기 위해 특수부대를 투입하는 고난도 작전도 구상 중이다. 그러나 지상군 투입이 단행될 경우 트럼프 대통령에게는 상당한 정치적 부담이 될 전망이다.

이란 석유 수출의 90%를 담당하는 핵심 허브인 하르그섬을 미군이 점령하는 방안도 거론되고 있다. 미군은 지난 13일 이 섬의 군사 시설을 타격했다.

백악관 관계자는 “현재 지상군 투입에 대해 확정된 바는 없다”면서도 “트럼프 대통령은 모든 선택지를 열어두고 있다”고 로이터에 말했다.