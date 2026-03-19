폐어구에 휘감겼던 제주남방큰돌고래 ‘쌘돌이’ 고통에서 해방

등지느러미 잘리면서 스스로 벗어난듯 오승목 감독, 19일 오전 쌘돌이 영상 촬영

폐어구에 몸이 감겨 등지느러미가 잘렸던 어린 제주남방큰돌고래가 그물에서 스스로 벗어나 자유롭게 유영하는 모습이 확인됐다.

남방큰돌고래를 관찰해 온 ‘다큐제주’ 오승목 감독은 “온몸에 폐어구가 휘감긴 채 발견됐던 새끼 돌고래 ‘쌘돌이’가 스스로 그물을 완전히 제거해 자유를 얻은 모습을 19일 오전 9시35분쯤 대정읍 무릉리 앞바다에서 확인했다”고 밝혔다.

지난해 12월23일 폐어구에 몸이 감긴 채 발견된 지 87일 만이다. 쌘돌이는 처음 발견 당시 등지느러미에 폐어구가 걸려 있는 상태였다. 하지만 시간이 흐르며 폐어구가 점점 몸통을 조였고, 지난달 22일에는 등지느러미의 10분의 9 정도가 잘린 상태로 발견됐다. 결국 손상된 등지느러미가 떨어져 나가면서 폐어구도 함께 벗겨진 것으로 추정된다.

제주도 돌고래 구조전담 TF팀은 그동안 쌘돌이를 구조 목록에 올리고 추적 관찰해 왔다. 다만 유영 속도가 빠른 데다 컨디션 난조 등을 고려했을 때 직접 구조하기에는 시기상조라고 판단해 왔다.

오 감독은 “구조 타이밍을 염두에 두고 촬영 영상을 토대로 철저한 행동 분석과 모니터링을 강화해 왔다”면서 “결국 새끼 돌고래 ‘쌘돌이’가 비록 등지느러미를 잃고 상처를 입었지만 스스로 폐어구를 끊어내며 소중한 생명을 지켜냈다”고 밝혔다.

오 감독은 향후 쌘돌이에 대한 지속적인 모니터링을 통해 건강 상태를 꾸준히 점검할 계획이라고 밝혔다. ‘쌘돌이’라는 이름은 SNS 공모를 통해 정해졌다.