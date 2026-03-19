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법원, 국힘 김영환 ‘컷오프 효력정지’ 가처분 23일 심문

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본문 요약

김영환 충북도지사가 자신을 6·3 지방선거 공천에서 배제한 국민의힘 공천관리위원회 결정의 효력을 정지해달라며 낸 가처분 신청 심문이 오는 23일 열린다.

서울남부지법 민사합의51부는 23일 오전 10시40분 김 지사가 국민의힘을 상대로 낸 효력정지 가처분 신청에 대한 심문을 진행한다고 19일 밝혔다.

앞서 국민의힘 공관위는 지난 16일 충북도지사 공천을 신청한 김 지사를 컷오프했다.

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법원, 국힘 김영환 ‘컷오프 효력정지’ 가처분 23일 심문

입력 2026.03.19 16:31

  • 우혜림 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김영환 충북도지사가 18일 국회 소통관에서 국민의힘 공천관리위원회가 본인을 공천 배제 결정한 것, 경찰이 금전 수수 혐의로 구속영장을 신청한 것과 관련해 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

김영환 충북도지사가 18일 국회 소통관에서 국민의힘 공천관리위원회가 본인을 공천 배제 결정한 것, 경찰이 금전 수수 혐의로 구속영장을 신청한 것과 관련해 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

김영환 충북도지사가 자신을 6·3 지방선거 공천에서 배제(컷오프)한 국민의힘 공천관리위원회 결정의 효력을 정지해달라며 낸 가처분 신청 심문이 오는 23일 열린다.

서울남부지법 민사합의51부(수석부장판사 권성수)는 23일 오전 10시40분 김 지사가 국민의힘을 상대로 낸 효력정지 가처분 신청에 대한 심문을 진행한다고 19일 밝혔다.

앞서 국민의힘 공관위는 지난 16일 충북도지사 공천을 신청한 김 지사를 컷오프했다. 김 지사는 이번 지방선거를 앞두고 국민의힘에서 컷오프된 첫번째 현역 광역단체장이 됐다.

김 지사는 곧바로 불복 의사를 밝혔다. 김 지사는 지난 17일 법원에 제출한 가처분 신청서에서 “이 사건 컷오프에는 이정현 공관위원장의 현저히 자의적인 판단이 적용됐다”고 주장했다. 이 위원장이 자신에 대한 컷오프 전후로 김수민 전 의원에게 연락을 취했는데 이는 김 전 의원 공천을 염두에 둔 정황이라는 취지다.

김 지사는 이날 자신의 페이스북에 삭발하는 영상을 올리면서 “민심은 누구도 막을 수 없다”며 “나를 컷오프 할 수 있는 사람은 오직 충북도민뿐”이라고 썼다.

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