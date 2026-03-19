중동발 먹구름에 전북 수출기업 ‘비상’···전북도, 100억 긴급 수혈

중동 지역 정세 불안이 장기화하면서 전북 지역 수출기업들의 부담이 커지고 있다. 국제유가 상승과 환율 변동성 확대, 해상 물류 차질이 겹치며 기업 경영을 압박하는 ‘삼중고’가 현실화한 것이다. 전북도는 100억원 규모의 긴급 자금을 투입하는 등 ‘수출 방어선’ 구축에 나섰다.

전북도는 19일 전북경제통상진흥원에서 ‘중동 리스크 대응 수출기업 간담회’를 열고 현장 의견을 청취했다. 간담회에는 중동 및 인근 지역 수출 비중이 높은 자동차 부품·농기계 분야 기업 6곳과 한국무역협회, 코트라(KOTRA), 한국무역보험공사 등 관계기관 관계자들이 참석했다.

기업들은 중동 분쟁에 따른 물류 불확실성을 가장 큰 어려움으로 꼽았다. 한 자동차 부품 업체 관계자는 “홍해 항로 이용이 사실상 막히면서 선적 지연이 일상화됐다”며 “전쟁위험 할증료까지 붙어 물류비가 감당하기 어려운 수준으로 올랐다”고 말했다.

환율 변동에 따른 수익성 악화도 문제로 지적됐다. 원·달러 환율이 급등락을 반복하면서 계약 시점과 대금 수령 시점 간 환차손이 발생하고, 중소 수출기업일수록 이를 고스란히 떠안는 구조가 고착화되고 있다는 것이다.

전북도는 긴급 대응책을 내놨다. 우선 100억원 규모의 ‘긴급 경영안정자금’을 편성해 자금 경색에 직면한 기업을 지원한다. 2025년 이후 수출 실적이 있는 직접 수출기업뿐 아니라 납품을 담당하는 간접 수출기업까지 포함된다. 기업당 최대 2억원을 2년 거치 일시상환 조건으로 융자하고, 대출금리의 2%를 이차보전해 이자 부담을 낮춘다.

물류비 지원도 확대된다. 중동 수출기업에 대한 지원 비율을 38%에서 48%로 상향하고, 지원 한도는 500만원에서 700만원으로 늘린다. 한국무역보험공사와 협력해 ‘중동 수출기업 전용 트랙’을 신설, 무역보험·보증 심사를 우선 처리해 대금 회수 위험도 줄일 계획이다.

전북도는 김종훈 경제부지사를 단장으로 하는 ‘비상경제대응 태스크포스(TF)’를 가동해 상황을 상시 점검하기로 했다. 민생물가, 석유가격, 수출기업, 소상공인 등 4대 취약 분야를 집중적으로 관리해 중동발 충격이 지역 고용과 가계 경제로 확산하는 것을 차단한다는 방침이다.

김종훈 경제부지사는 “중동 사태로 인한 대외 환경 변화가 지역 경제 전반에 압박으로 작용하고 있다”며 “현장의 목소리를 반영한 실효성 있는 대응으로 경제 안정에 총력을 다하겠다”고 말했다.