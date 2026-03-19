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시흥 학대치사 은폐 사건 계기···임태희 “범부처 아동 생애주기 안전망 구축해야”

입력 2026.03.19 19:28

세 살배기 딸을 학대해 숨지게 한 30대 A씨가 19일 경기 안산시 수원지방법원 안산지원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 연합뉴스

세 살배기 딸을 학대해 숨지게 한 30대 A씨가 19일 경기 안산시 수원지방법원 안산지원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 연합뉴스

임태희 경기교육감이 경기 시흥에서 발생한 세 살배기 학대치사 은폐 사건과 관련해 “부처를 초월하는 대응이 필요하다”며 ‘아동 생애주기 통합 안전망’ 구축을 제안했다.

임 교육감은 이날 자신의 SNS를 통해 “시흥에서 발생한 비극은 단순한 사건이 아니다”라며 이같이 밝혔다.

그는 “설레는 마음으로 가방을 메고 학교에 왔어야 할 아이가 6년 전 차가운 어둠 속에 멈춰 있었다는 사실을 우리 사회에 묻는다”라며 “그 긴 시간, 국가는 어디에 있었느냐”고 말했다.

이어 “현재의 시스템은 드러난 위험에는 반응할지 몰라도, 제도 밖에 숨겨진 아이를 포착할 체계는 갖추지 못했다”며 “부처 간의 칸막이와 침묵하는 데이터가 만들어낸 구조적 공백”이라고 지적했다.

임 교육감은 그러면서 범부처 ‘아동 생애주기 통합 안전망’을 구축하자고 제안했다. 임 교육감은 “아이의 삶을 단 하나의 선으로 이어야 한다”며 “출생 신고부터 취학까지 건강검진, 예방접종, 양육 지원의 기록이 끊기는 순간, 국가의 안전 경보 체계가 즉시 작동해야 한다”고 말했다.

임 교육감은 취학 전 단계라도 위기 아동을 발굴하는 선제적 협력 모델을 가동하겠다고도 했다. 또 취학 1~2년 전부터 실제 거주가 확인되지 않거나 행정 기록이 장기간 단절된 아동을 선별하는 ‘취학 전 아동 안심 확인제’를 정례화하겠다고도 했다.

그는 “아이들의 생명 앞에서 행정의 경계는 변명이 될 수 없다”라며 “아동 보호를 최우선 가치로 두는 법적 근거를 명확히 하고 기관 간 정보 공유의 문턱을 과감히 낮춰야 한다”고 말했다.

최근 시흥에서는 세 살배기 딸을 학대해 숨지게 한 30대 여성 A씨가 아이의 죽음을 6년간 은폐한 사건이 발생했다. 아이는 2020년 2월 숨졌지만, A씨는 초등학교 입학을 연기하고, 다른 아이를 예비소집일에 데려가는 방식으로 아이의 죽음을 숨겨왔다.

A씨는 이날 아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 아동학대치사 혐의로 구속됐다.

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