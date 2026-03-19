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무궁화호를 위하여 外

입력 2026.03.19 19:50

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[새책]무궁화호를 위하여 外

무궁화호를 위하여

수도권을 떠나 충북 옥천에 정착한 정치학자 하승우는 무궁화호 노선의 소멸에서 한국 사회 공공성의 후퇴를 읽어낸다. 기후위기와 재난, 중앙과 지방의 격차, 지방 정치의 한계 등을 ‘변경’의 시야에서 통찰한다. 공통감각을 회복하고 정치를 복원하기 위한 질문을 던지는 에세이. 한티재. 2만원

[새책]무궁화호를 위하여 外

인류학자처럼 생각하는 법

인류학 핵심 개념을 통해 우리가 세계를 바라보는 방식 자체를 다시 생각하게 하는 교양서. “익숙한 것을 낯설게, 낯선 것을 익숙하게” 보는 방식이야말로 인류학자처럼 생각하는 법이다. 대표적인 인류학 입문서로 꼽힌다. 매슈 엥글키 지음. 김재완·박영서 옮김. 오월의봄. 2만6000원

갈림길의 일본

최근 다카이치 사나에 총리의 기습적 중의원 해산 총선거에서 자민당은 전례 없는 압승을 거뒀다. 일본 사회 내부자이자 경계인인 정치학자 이헌모는 ‘잃어버린 30년’ 장기 침체가 우경화 폭주를 불러왔다고 진단하며, 일본의 위기를 정치·경제·사회 전반에 걸쳐 파헤친다. 생각의힘. 2만4800원

유전자의 기억

문화사학자 제롬 드 그루트는 유전학이 과거를 ‘읽는 방식’을 어떻게 바꾸고 있는지 들여다본다. 고DNA 분석, 공공 기억, 범죄 수사, 식민주의 재검토, 미술·문학·힙합 등의 문화 실천에 이르기까지 유전학이 바꾸는 과학과 인문학의 경계를 탐구한다. 전방욱 옮김. 이상북스. 2만7000원

40주 이야기

인간의 임신 기간 40주를 시간의 축으로 삼아 지구 생명들이 선택해온 번식 전략을 탐구한다. 주변 온도에 따라 성별이 결정되는 나일악어, 몸무게 4분의 1에 달하는 알을 낳는 작은점박이키위 그리고 인간까지 생명의 역사를 풀어낸다. 안나 블릭스 지음. 황덕령 옮김. 미래의창. 1만9800원

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