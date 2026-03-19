[책과 삶]거짓말쟁이면 어떠랴, 그가 보여준 ‘새’ 세상

모든 새를 보았다고 믿은 남자 켄 코프먼 지음 | 조주희 옮김 일레븐 | 464쪽 | 2만7500원

수많은 새 발견하고 그려낸

미국 자연사의 거장 오듀본

사실 꾸미고 업적 훔치기도

인간으로서의 공과 재해석

당대 아름답게 묘사된 새들

멸종으로 이젠 볼 수 없어

보물 찾는 탐조의 신비감 줘

“어느 날 아침, 태양이 이 우중충한 지역을 활기차게 비추려 애쓰고 있을 때, 나는 여기저기 보이는 작은 계곡 중 하나에 우연히 들어섰다… 물론 아름다운 경치도 내 눈을 즐겁게 했지만, 내가 알고 있는 어떤 미국 핀치의 음색보다 훨씬 더 활기차고 유럽의 카나리아와 숲종다리의 음색을 합친 듯한 소리로 노래하는 이 새의 감미로운 음색이 내 귀에 준 감동에는 비할 것이 못 됐다.”



19세기 미국 조류학자 존 제임스 오듀본(1785~1851)의 <조류학 전기>에 나오는 이 생동감 있는 장면은 ‘링컨참새’의 ‘발견’을 묘사한다. 낯선 지역에서 예리한 학자가 노랫소리를 듣고 이제껏 알려지지 않던 종을 찾아내 탐험대 동료의 이름을 붙였다는 익숙한 전개다. 하지만 이 이야기의 상당 부분이 왜곡됐다면? 당시 일기에는 비가 내렸으며 행적 또한 달랐던 것으로 기록되어 있고, 오듀본이 소리로 새를 식별하는 데 능숙하지 않았을뿐더러 이 새의 노래에 대한 묘사도 부정확하다는 것이다.



현대의 조류학자인 켄 코프먼은 세상을 떠난 지 200년 가까이 지난 지금까지도 미국 자연사의 거장으로 기억되는 오듀본을 남다른 통찰로 재해석한다. 오듀본은 수많은 새를 발견하고 기록했으며, 동시에 탁월한 화가로서 그 새들을 그려냈던 인물이다. 실물 크기의 새 그림 435점을 수록한 그의 대표작 <북미의 새>는 학문적 성취와 예술적 완성도가 결합된 걸작으로 평가받는다. 2010년 런던 소더비 경매에서 약 1150만달러에 팔리며 당시 인쇄본 경매 최고가 기록을 세우기도 했다. 하지만 그는 노예를 소유했고, 백인우월주의적 시각을 드러냈다. 무엇보다 자신의 발견을 극적으로 부풀리거나 사실과 다르게 꾸미고, 다른 사람의 업적을 훔친 정황도 적지 않다.



코프먼은 “오듀본은 나에게 영웅도, 롤모델도 아니다”라고 말한다. 그는 오듀본의 집요한 열망과 예술적 재능, 라이벌을 향한 질투와 시기, 명성과 업적을 위해 저지른 과오까지 다층적으로 조명한다. 한 인간의 전기를 넘어 자연을 소유하고 분류하려 한 근대의 욕망, 환경 파괴로 사라져간 새들에 대한 상실감까지 함께 담아낸다. 무엇보다 오듀본이 ‘발견한’ 새들보다 그가 끝내 보지 못했거나 잘못 본 새들에 주목함으로써 과학의 역사 역시 누락과 오인, 경쟁과 욕망 속에서 만들어졌음을 드러낸다.



각 지역의 선주민들은 저마다의 방식으로 새들을 분류하고 이름을 불러왔다. 그럼에도 오늘날 조류학자들이 모두 같은 방식으로 이름을 부르게 된 이유는 무엇일까. 이를테면 큰까마귀가 ‘코르부스 코락스(Corvus corax)’인 것처럼 말이다. 1758년 스웨덴 자연학자 칼 폰 린네가 <자연의 체계> 제10판에서 그렇게 이름 붙이도록 분류 체계를 정했기 때문이다. 이 체계는 ‘종속과목강문계’와 같은 계층 구조가 있으며, 동식물 종에 대해 두 단어로 된 라틴어 고유 이름을 부여한다. 또 다른 중요한 특징이 ‘우선순위’, 즉 가장 먼저 붙여지는 이름으로 결정된다는 점이다. 19세기 조류학자들이 ‘최초의 발견’에 집착한 이유다.



허세가 있던 오듀본은 당대 조류학의 거물이던 알렉산더 윌슨에 대한 질투로 ‘무리수’를 두곤 했다. 그중 유명한 사례가 ‘워싱턴의 새, 팔코 와싱토니’였다. 북미에는 검독수리와 대머리독수리라는 두 종의 독수리가 널리 퍼져 있었는데, 두 종 모두 성숙하면서 깃털 패턴에 눈에 띄는 변화를 보여 그 시절 연구자들을 혼란에 빠뜨렸다. 오듀본은 이에 더해 일반 대머리독수리보다 거대한 갈색 독수리의 존재를 주장했다. 그의 비판자들은 진위를 의심했지만, 오듀본이 실제 표본을 들고나올까하는 두려움 때문에 허구임을 증명하지 못했다고 한다. 당시 사업적으로 위기에 빠진 오듀본이 출판 프로젝트를 성사시키기 위해 조지 워싱턴의 이름을 딴 경이로운 새를 만들어낸 것이라고 연구자들은 추정한다. 일종의 ‘마케팅 전략’이었던 셈인데, 그는 탐조 여행을 떠나기 전 신문사에 보도자료를 배포할 정도로 자기 연출에도 능했다고 한다.



저자는 ‘인간’에 대한 탐구를 이어가며 더 넓은 시선을 펼친다. 1830년대 오듀본은 에스키모쇠부리도요를 만나 떼를 지어 모여드는 새들의 아름다운 군무를 시적으로 묘사했는데, 200년 뒤의 저자는 한 문장에 주목한다. “그들은 분명히 북쪽에서 왔으며, 나그네비둘기를 연상시킬 정도로 빽빽하게 무리 지어 도착했다.” 세계에서 가장 수가 많은 조류 중 하나였던 나그네비둘기는 멸종했다. 에스키모쇠부리도요 역시 1960년대 이후 확인된 기록이 없다.



“우리는 그저 다양성의 한 조각, 즉 하나의 개체군만을 잃은 것이 아니다. 우리는 이 대륙이 자랑하던 풍요로움을 잃었다.” 이들이 사라진 이유는 ‘우리’가 나타났기 때문이다. “잔은 벌써 절반이나 비어버렸다. 하지만 우리의 잔에 남은 것은 여전히 경이롭다. …밖으로 나가 주위를 둘러보거나 창밖을 내다보면, 생각보다 훨씬 더 다양한 새들이 강렬하고 작은 생명의 불꽃을 내뿜고 있을 것이다. 그리고 적절한 시간과 장소만 잘 찾아간다면 더 많은 아름다운 새들을 만날 수 있다.”



비슷비슷한 새 이름들이 이어지는 행간을 더듬다 보면 그 과정이 어쩐지 탐조와도 비슷하다는 생각이 드는 책이다. 바로 옆에 두고도 눈치채지 못하고, 어느 순간 존재를 인식하면 자연의 경이를 느끼게 하는 것처럼 말이다. “우리는 희귀성에서만 만족감을 찾을 필요는 없다. 탐조 입문자에게는 솔새 한 마리 한 마리가 마치 수수께끼처럼 신비롭게 느껴질 것이고, 노련한 탐조가에게는 이번 시즌에 처음, 또는 오늘 처음 마주치는 솔새 종 하나가 큰 기쁨을 줄 수 있다. 마치 ‘재발견’의 보물찾기 같아서, 할 수만 있다면 이 봄의 보물찾기를 영원히 이어가고 싶다.”