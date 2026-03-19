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카프네 外

입력 2026.03.19 19:56

수정 2026.03.19 19:57

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[새책]카프네 外

카프네

남동생의 죽음 후 일상이 망가진 가오루코는 그의 유언을 지키려 전 여자친구 세쓰나를 찾아간다. 세쓰나가 이끈 곳은 “집안일에 질식할 것 같은” 이들을 돕는 가사 대행 회사 ‘카프네’였다. 일본에서 40만부가 팔린 2025 서점 대상 수상작. 아베 아키코 지음. 이소담 옮김. 은행나무. 1만8000원

[새책]카프네 外

당신은 아직 젊고 건강하다

2022년 한국과학문학상 수상으로 데뷔한 작가의 첫 소설집. 가족을 책임져야 하는 상황에 놓인 20대 청년의 위태로운 심리를 담은 ‘60평’, 기생충을 이용해 탈모 치료제를 개발하려는 남편과 아내의 이야기 ‘여름, 우리는 함께 헤엄쳤고’ 등 다섯 편이 실렸다. 이멍 지음. 허블. 1만7000원

백 년 동안의 미망과 희망

일제강점기에 활동한 문학 및 사회운동 단체 ‘카프’의 100주년을 기념하기 위해 임화연구회가 반교어문학회와 공동주최로 2025년 열었던 심포지엄을 기반 삼아 만들어진 책. 카프가 지니는 문학·문화·사상사적 의미를 담았다. 고봉준·김학중·윤종환 등 11명 지음. 소명출판. 3만2000원

처단

2024년 12월 비상계엄 사태를 모티프로 삼은 작품. ‘그날 계엄을 막지 못했더라면 어떻게 됐을까’라는 질문에서 시작한 대체 역사물이다. 작가는 이주노동자, 장애인 등 주목받지 못했던 이들의 시선으로 국가폭력을 고발하고 연대의 가치를 되새긴다. 정보라 지음. 상상스퀘어. 1만4000원

새앙노트

저자가 젊은 날 시인을 꿈꾸며 간직했던 시들, 여전히 기억하는 아름다운 문장 49편과 시의 본질을 탐구하며 쓴 자작시 52편을 모아 엮었다. 모든 시에는 모퉁이 뒤 생쥐가 미처 숨기지 못한 꼬리처럼 시가 남긴 물음에 대해 답하는 ‘새앙노트’를 붙였다. 최승호 지음. 우리학교. 1만7000원

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