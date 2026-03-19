[책과 삶]착취·억압·자유·저항…모순된 모든 것이 담긴 이름, 블루진

청바지 캐럴린 퍼넬 지음 | 김하현 옮김 복복서가 | 256쪽 | 1만5000원

디자이너 이브 생로랑은 이런 말을 종종 했다. “청바지를 발명한 사람이 나였으면 좋겠다.” 실용적 작업복, 초라한 의복에 머물렀던 청바지가 매혹적인 자기 표현의 옷으로, 최고급 패션 런웨이에서도 어울리는 옷으로 탈바꿈할 수 있는 드라마틱한 매력에 반했기 때문 아니었을까.



가장 보편적인 옷 청바지는 상충하는 가치들을 동시에 품고 있다. 억압과 자유. 청바지의 역사와 문화에는 이 모순적인 두 단어가 겹겹이 둘려 있다.



청바지는 착취하는 옷이었다. 무슨 말인가 싶겠지만 청바지 한 벌을 만드는데 최대 1만1000ℓ가량의 물이 들어간다. 청바지를 파랗게 염색하기 위한 염료는 열강이 토착민에게 약탈한 자원, 즉 인디고를 기반으로 만들어졌다. 인간의 피로 얼룩지지 않고 영국에 도착한 인디고는 한 상자도 없다고 할 정도로 식민지 착취의 역사는 잔혹했는데, 그 이면에는 엄청난 효율성과 경제 성과가 있었기 때문이다.



청바지는 자유와 저항을 상징하는 옷이었다. 육체노동으로 생계를 유지하는 사람들이 일하기 위해 입기 시작한 튼튼한 의복은 범죄자, 부랑자 등 아웃사이더들이 주로 입었다. 이런 지위는 체제저항적인 가치를 부여받았다. 냉전시대 서구에서 청바지는 강요된 인종, 경제, 젠더 역할을 거부하는 의미였다면 소련 등 동구권에선 방종과 물질적 욕망을 추구하는 자본주의의 상징이었다. 벨라루스의 대통령 루카셴코에게 저항하는 시위에서 청바지는 깃발이 되어 나부꼈으며, 이탈리아 대법원이 ‘몸에 달라붙는 청바지는 본인 동의 없이 벗기기 힘들다’는 논리를 내세워 강간 범죄에 내린 부당한 판결에 항의하는 시위에도 청바지는 함께했다. 이외에도 의복으로서의 청바지와 그 사회적·역사적 함의의 변천사가 흥미진진하게 전개된다.