창간 80주년 경향신문

착취·억압·자유·저항…모순된 모든 것이 담긴 이름, 블루진

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

실용적 작업복, 초라한 의복에 머물렀던 청바지가 매혹적인 자기 표현의 옷으로, 최고급 패션 런웨이에서도 어울리는 옷으로 탈바꿈할 수 있는 드라마틱한 매력에 반했기 때문 아니었을까.

가장 보편적인 옷 청바지는 상충하는 가치들을 동시에 품고 있다.

청바지의 역사와 문화에는 이 모순적인 두 단어가 겹겹이 둘려 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

착취·억압·자유·저항…모순된 모든 것이 담긴 이름, 블루진

입력 2026.03.19 19:57

수정 2026.03.19 19:58

펼치기/접기

청바지

캐럴린 퍼넬 지음 | 김하현 옮김

복복서가 | 256쪽 | 1만5000원

데님 데이가 성폭력 근절 캠페인을 전개하며 내놓은 광고(책 94쪽). 복복서가

데님 데이가 성폭력 근절 캠페인을 전개하며 내놓은 광고(책 94쪽). 복복서가

디자이너 이브 생로랑은 이런 말을 종종 했다. “청바지를 발명한 사람이 나였으면 좋겠다.” 실용적 작업복, 초라한 의복에 머물렀던 청바지가 매혹적인 자기 표현의 옷으로, 최고급 패션 런웨이에서도 어울리는 옷으로 탈바꿈할 수 있는 드라마틱한 매력에 반했기 때문 아니었을까.

가장 보편적인 옷 청바지는 상충하는 가치들을 동시에 품고 있다. 억압과 자유. 청바지의 역사와 문화에는 이 모순적인 두 단어가 겹겹이 둘려 있다.

청바지는 착취하는 옷이었다. 무슨 말인가 싶겠지만 청바지 한 벌을 만드는데 최대 1만1000ℓ가량의 물이 들어간다. 청바지를 파랗게 염색하기 위한 염료는 열강이 토착민에게 약탈한 자원, 즉 인디고를 기반으로 만들어졌다. 인간의 피로 얼룩지지 않고 영국에 도착한 인디고는 한 상자도 없다고 할 정도로 식민지 착취의 역사는 잔혹했는데, 그 이면에는 엄청난 효율성과 경제 성과가 있었기 때문이다.

청바지는 자유와 저항을 상징하는 옷이었다. 육체노동으로 생계를 유지하는 사람들이 일하기 위해 입기 시작한 튼튼한 의복은 범죄자, 부랑자 등 아웃사이더들이 주로 입었다. 이런 지위는 체제저항적인 가치를 부여받았다. 냉전시대 서구에서 청바지는 강요된 인종, 경제, 젠더 역할을 거부하는 의미였다면 소련 등 동구권에선 방종과 물질적 욕망을 추구하는 자본주의의 상징이었다. 벨라루스의 대통령 루카셴코에게 저항하는 시위에서 청바지는 깃발이 되어 나부꼈으며, 이탈리아 대법원이 ‘몸에 달라붙는 청바지는 본인 동의 없이 벗기기 힘들다’는 논리를 내세워 강간 범죄에 내린 부당한 판결에 항의하는 시위에도 청바지는 함께했다. 이외에도 의복으로서의 청바지와 그 사회적·역사적 함의의 변천사가 흥미진진하게 전개된다.

[책과 삶]착취·억압·자유·저항…모순된 모든 것이 담긴 이름, 블루진
  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글