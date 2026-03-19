[책과 삶]널 위해 세상에 벼락을 떨어뜨리고 싶어

정전 함윤이 지음 문학동네 | 324쪽 | 1만7500원

대학 휴학 후 공장일 하는 주인공

동료 이주 노동자의 사고 겪으며

회사에 전기 끊어 복수하려 계획

산재·해고 등 무거울 수 있는 소재

‘초능력자’ 등장시켜 가볍게 풀어가

“언니, 제가 벼락을 떨어뜨려줄까요?” “야! 너는 진짜 어리고 이상하다.”



어리고 이상한 주인공 ‘막’의 고등학교 졸업식날 이야기로 소설은 시작한다. 교실에 남아 홀로 운동장을 바라보던 막에게 소꿉친구 ‘은단’이 다가와 한 가지 비밀을 털어놓는다. 그의 비밀은 한 번의 눈 깜빡임만으로 눈앞의 전기를 끊을 수 있다는 것이었다. 은단의 고백에 막이 이 비밀을 자신 외에 다른 사람에게 말하지 않았는지 묻는다. 은단이 말한다. “응.” 놀라운 일이었으나 이것이 다였다. 청소년기의 끝자락, 비밀, 소꿉친구. 풋내 나는 고백이라도 있을 것 같았던 일화는 그렇게 마무리된다.



막은 대학에 가고 평범한 스무 살의 나날을 보낸다. 그러나 아버지가 갑자기 사업에 실패하며 가족은 낡은 집으로 이사를 간다. 막은 등록금을 낼 돈이 없어 학교를 휴학하고 제약공장에 단기 아르바이트로 취직한다. 금세 적응한다. 공장에서 함께 일하는 ‘수지’, ‘영준’과 친해진다. 공장의 최고 미남인 스리랑카 출신 외국인 노동자 ‘라히루’와도 알게 되고 친구 이상의 감정을 느낀다.



대학 생활이 그립지 않을 만큼 즐거운 날들이 이어지지만 문제가 발생한다. 혼자서 야간 노동을 하던 라히루가 공장에서 손가락을 잃는 사고를 당한 뒤 해고된 것이다. 막은 라히루를 도울 방법을 고민하다 노동조합에 가입한다. 회사는 노조를 무시하고 수지와 막을 비롯한 노조 가입자들도 해고한다. 라히루를 위해 아무것도 할 수 없다고 느낄 때 막은 은단을 떠올린다. 전기를 끊어 공장을 멈춘다면 그것이야말로 라히루를 위한 복수가 될 수 있지 않을까.



아버지의 사업 실패, 대학 휴학과 공장 취업, 노동자의 산업재해 같은 무거운 소재들이 이야기에 쓰이지만, 소설은 오히려 더 가볍게 진행된다. 아픈 곳 하나 없이 자라 “나는 튼튼하다”고 말하는 막처럼 소설도 슬픈 감정을 내보이기보다 그저 덤덤하게 이야기를 풀어나간다. 간결한 문체와 함께 중심 사건만 빠르게 풀어나가는 전개로 소설은 쉽게 읽히는데, 장점이자 단점이 될 수 있어 보인다. 지난해 제31회 문학동네소설상 수상작인 이 소설의 심사를 맡았던 오은교 문학평론가는 심사평에서 “심사위원 중 한 명은 이 소설에 멈춤이 없다는 점을 지적했다. 오늘 문제가 발생하면 내일 해결하는 소설의 속도가 의아하다” 했다는 말을 전하기도 했다.



라히루를 위한 복수를 결심하고 막은 은단을 만난다. 은단은 지금도 어떻게 해서 그 능력을 쓸 수 있는지는 알 수 없지만, 막에게 여전히 자신이 전기를 끊을 수 있다는 사실을 보여준다. 막은 정전 계획을 실행에 옮기기 위해 공장에 진입할 준비를 시작한다. 공장에 벼락을 떨어뜨려주겠다는 계획은 ‘부당 해고 인정하고, 원직 복직 약속하라’는 구호를 외치는 노동자들 입장에선 그저 어린아이의 허풍처럼 들린다. 그런데 이런 종류의 허무맹랑함이 이 소설의 매력으로 보이기도 한다. 이상한 초능력으로라도 누군가를 구하고 보호하고 싶다는 마음이 진심으로 느껴지기 때문이다.



소설이 막을 통해 여러 가지 이야기를 한다는 점도 매력이라 할 수 있겠다. 라히루의 사고 이후 일종의 노동 소설로 보일 수 있을 만큼 노조에 관한 이야기가 이어진다. 소설 속 라히루처럼 기계에 끼여 목숨을 잃는 노동자들이 현실에도 존재한다는 점에서 독자가 감정을 이입하기 어렵지 않다. 다만 막이 정말로 다시 은단을 만나게 되고 두 사람이 공장 정전 계획을 꾸미면서부터는 이 부분이 희미해진다. 후반은 막이 은단과의 관계에서 보이는 불편한 감정과 라히루에 대한 애정 등이 엮이며 스무 살 주인공이 겪어내는 정서적 성장의 이야기를 담았다는 느낌도 든다.



2020년 등단해 문지문학상, 이상문학상 우수상 등 각종 문학상을 수상한 함윤이의 첫 장편소설이다. 작가는 이 작품을 2018년 뉴질랜드에서 워킹홀리데이를 하며 처음 구상했다고 한다. 제약공장에서 일하던 때의 감각을 담았는데, 다듬어지지 않았다는 느낌이 들었다고 한다. 노무사인 아버지의 도움을 받아 파업 투쟁 경험을 한 이들을 취재하는 등 이야기를 보강했다. 결국 세 번의 다시 쓰기 과정을 거치면서 이 소설을 완성했다.



책에는 이유리 소설가가 작가를 만나 이 같은 글쓰기의 과정을 인터뷰한 내용과 함께 문학동네소설상 심사위원들의 심사평도 함께 실렸다.