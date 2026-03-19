[중얼거리는 사진 한 장]나쁜 예언은 왜 맞는가

불타는 63빌딩과 동강 난 채 추락하는 전투기를 함께 배치한 합성 작업을 한 것은 1998년이었다. 2001년 뉴욕 세계무역센터가 무너진 9·11 테러가 일어나기 3년 전이다. 훗날 여객기가 건물에 충돌해 붕괴되는 장면을 보며 떠올린 생각은 “나쁜 예언은 맞는구나”라는 것이었다. 물론 이 작업은 우리 사회에 잠재된 ‘전쟁 공포’를 다룬 연작으로, 미국과 직접적인 관련은 없었다. 그러나 시대와 공간을 건너 그 예언은 현실이 되었다. 그렇다고 이를 미술의 신통력으로 설명하려는 게 아니다. 오히려 왜 나쁜 예언은 유독 잘 들어맞는지, 그 점이 궁금하다.



이 작품 말고 ‘전쟁 공포’ 연작에는 강릉 경포대 해수욕장 저 멀리 잠수함이 떠오르는 작품도 있다. 그리고 몇년 뒤 그 근처에서 북한 잠수함이 어부의 그물에 걸려 잡혔다. 이 예언도 비슷하게 맞은 것이다.



나쁜 예언은 왜 맞는가? 내 생각에는 세상에 나쁜 일이 너무 많이 일어나기 때문이다. 달리 말하면 인간들의 본성이 나쁘기 때문이 아닐까?



얼마 전 트럼프가 베네수엘라 대통령 부부를 납치해 뉴욕으로 압송했다. 지금까지 세상에 없던 일이 일어났다. 이런 상상을 해본다.



어떤 나라가 백악관을 한밤중에 특수부대를 동원해 습격해서 트럼프와 멜라니아 부부를 납치해 자기네 나라로 데려가 재판정에 세우면 어떤 일이 벌어질까? 명분이야 많다. 강제로 관세를 부과한 것, 무수한 국제관계의 파탄, 베네수엘라 대통령 부부 납치, 이스라엘 전쟁 범죄 방조 및 조력… 우선 떠오르는 것만 해도 이렇다.



이런 일이 벌어지면 미국민들은 기뻐할까, 아니면 분노할까? 아마도 둘 다일지 모른다. 트럼프를 싫어하더라도 그가 그런 일을 당했다는 사실은 국민적 자존심에 큰 상처를 남길 것이고, 결국 상대국에 선전포고를 하며 전쟁으로 치달을 가능성이 크다. 그 과정에서 상대국은 트럼프 부부를 인질로 삼고, 희대의 협상 국면이 펼쳐지거나, 나라 하나를 지워버릴 만큼의 대규모 전쟁으로 번질 수도 있다.



이 글의 앞부분을 미리 써두었는데, 또다시 내 상상력을 뛰어넘는 일이 벌어졌다. 미국이 이스라엘과 함께 이란을 공격하고 하메이니와 그 일가를 폭살한 것이다. 명분은 여러 갈래로 제시되었지만, 미국과 이스라엘 모두 최고지도자들의 정치적 곤경을 벗어나려는 목적이 더 커 보인다. 그러나 전쟁은 그들의 의도와 달리 장기전 양상을 띠며 지구 전체를 경제적 곤경으로 몰아넣고 있다. 트럼프는 이미 승리를 주장하고 있지만, 그 말에는 신뢰가 가지 않는다. 아마 그 자신도 알고 있을 것이다.



만약 어느 나라가 선전포고도 없이 백악관을 집중 폭격해 트럼프와 그 일가를 폭사시켰다면 무슨 일이 벌어질까?



상상하기 어려운 폭력적 행위가 아무렇지 않게 벌어지는 곳이 지구다. 그리고 그 중심에는 대개 미국이 있다. 최근 미국의 국력이 약화되고 있기 때문이라는 진단도 있지만, 이런 경향은 오래전부터 이어져 왔다. 언젠가 미국은 자신들이 다른 나라에 가했던 일을 되돌려받을지도 모른다. 미국 내전을 다룬 <시빌 워>를 비롯해 관련 영화들이 꾸준히 제작되는 것도, 그런 불안의 징후이자 예언이 아닐까.

