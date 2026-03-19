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“이창용, 최대한 이른 시일 내에 추경 편성 필요성 동의”

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본문 요약

이창용 한국은행 총재가 최대한 이른 시일 내 추가경정예산 편성 필요성에 동의했다고 재정경제부가 19일 밝혔다.

이 총재를 비롯한 참석자들은 민생 안정과 경제 회복을 위해 최대한 이른 시일 내에 추경을 편성해야 할 필요성에 동의했다.

유가 상승이 연료·물류·배달비 등 연쇄적 물가 상승과 소비심리 악화로 이어질 경우 취약계층의 어려움이 심화되고 내수·수출 등 실물경제 전반에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 이유에서다.

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“이창용, 최대한 이른 시일 내에 추경 편성 필요성 동의”

입력 2026.03.19 20:25

확대 거시경제금융회의서 논의

정부의 ‘전쟁 추경’ 편성 힘 실어

“물가 끌어올릴 가능성은 낮을 것”

이창용 한국은행 총재가 최대한 이른 시일 내 추가경정예산(추경) 편성 필요성에 동의했다고 재정경제부가 19일 밝혔다. 한은이 정부의 ‘전쟁 추경’ 편성에 힘을 실어준 것이다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 서울 중구 전국은행연합회관에서 이 총재, 이찬진 금융감독원장, 권대영 금융위원회 부위원장과 함께 ‘확대 거시경제금융회의’를 열었다.

이 총재를 비롯한 참석자들은 민생 안정과 경제 회복을 위해 최대한 이른 시일 내에 추경을 편성해야 할 필요성에 동의했다. 유가 상승이 연료·물류·배달비 등 연쇄적 물가 상승과 소비심리 악화로 이어질 경우 취약계층의 어려움이 심화되고 내수·수출 등 실물경제 전반에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 이유에서다.

추경 편성이 물가를 끌어올릴 가능성은 낮다고 봤다. 참석자들은 “실제 국내총생산(GDP)과 잠재 GDP의 차이인 ‘GDP 갭’이 여전히 마이너스를 보이는 등 총수요 압력이 낮은 상황에서, 초과세수를 재원으로 적자국채 발행 없이 추경을 추진할 경우 물가 및 금융·외환 시장에 미치는 영향은 제한적일 것”이라고 평가했다.

또 추경을 편성한다면 고유가 영향을 크게 받는 취약계층과 지역 등에 직접·차등 지원하는 방식이 효과적이라는 데 공감했다.

미국 연방준비제도(Fed·연준)의 정책금리 동결 조치를 두고는 국제유가 상승에 따른 인플레이션 우려 등으로 미 통화정책 향방에 대한 불확실성이 지속되고 있다고 봤다.

정부와 한은은 24시간 금융·외환 시장 모니터링 체계를 가동하고, 필요하면 적기에 시장 안정 조치를 취하기로 했다.

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