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공수처 ‘재판 거래 의혹’ 부장판사 구속영장 청구

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본문 요약

고위공직자범죄수사처가 변호사로부터 수백만원 상당의 금품을 받고 재판을 거래했다는 의혹을 받는 현직 부장판사 구속영장을 청구했다.

19일 법조계에 따르면 공수처 수사2부는 전날 A부장판사와 B변호사에 대해 각각 특정범죄가중처벌법상 뇌물수수와 뇌물공여 혐의로 서울중앙지법에 구속영장을 청구했다.

A부장판사는 전북 전주지법에 근무하며 고교 동문인 지역 법률회사의 대표인 B변호사로부터 현금과 아들 돌 반지, 배우자 향수 등 370만원 상당의 금품을 받은 혐의를 받는다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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공수처 ‘재판 거래 의혹’ 부장판사 구속영장 청구

입력 2026.03.19 20:38

수정 2026.03.19 20:39

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  • 이홍근 기자

  • 기사를 재생 중이에요

고위공직자범죄수사처가 변호사로부터 수백만원 상당의 금품을 받고 재판을 거래했다는 의혹을 받는 현직 부장판사 구속영장을 청구했다.

19일 법조계에 따르면 공수처 수사2부(김수환 부장검사)는 전날 A부장판사와 B변호사에 대해 각각 특정범죄가중처벌법상 뇌물수수와 뇌물공여 혐의로 서울중앙지법에 구속영장을 청구했다.

A부장판사는 전북 전주지법에 근무하며 고교 동문인 지역 법률회사의 대표인 B변호사로부터 현금과 아들 돌 반지, 배우자 향수 등 370만원 상당의 금품을 받은 혐의를 받는다. B변호사 등이 주주인 회사 소유 건물을 바이올린 교습소 용도로 무상 제공 받은 혐의도 있다.

A부장판사는 B변호사가 수임한 사건 20여건의 항소심 재판을 맡았는데 1심보다 적은 형량을 선고한 것으로 조사됐다. 공수처는 재판 과정에서 변론기일이나 선고기일을 전후해 두 사람이 수시로 연락한 기록도 확보한 것으로 알려졌다.

A부장판사는 B변호사로부터 받은 금품은 친분으로 받은 선물일 뿐 직무 관련성이 없다고 혐의를 부인하는 것으로 전해졌다.

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