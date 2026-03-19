‘통일교 금품 의혹’ 전재수 첫 조사

검경 합수본, 피의자 신분 소환 한학자 등 통일교 측 조사 마쳐 전 “이른 시일 내 결론 나오길”

정교유착 의혹을 수사하는 검경 합동수사본부가 19일 통일교로부터 금품을 수수한 의혹을 받는 전재수 더불어민주당 의원을 피의자 신분으로 소환했다. 전 의원이 합수본에서 조사받는 건 이번이 처음이다. 전 의원은 오는 6월3일 열리는 지방선거에서 부산시장 민주당 후보로 거론된다.



전 의원은 이날 오전 10시 서울 서초구 서울고검에 마련된 합수본에 출석했다. 그는 취재진에게 “참으로 할 일이 많은데 아까운 시간이 흘러가고 있다”며 “이른 시일 내에 결론이 나오기를 기대하겠다”고 말했다. ‘통일교로부터 현금이나 시계를 받았는지’ ‘해저터널 등 현안 청탁이 있었는지’를 묻는 말엔 “조사받고 나서 말씀드리겠다”고 했다.



전 의원은 2018년쯤 통일교로부터 1000만원 상당의 불가리 시계와 현금 2000만원을 수수한 혐의(뇌물수수, 정치자금법 위반)를 받는다. 수사팀은 통일교 측이 한·일 해저터널 등 숙원사업 추진을 위한 여론을 조성해 행정절차를 유리하게 할 목적으로 이 같은 대가성 로비를 했다고 의심한다. 윤영호 전 통일교 세계본부장은 앞선 특검 조사에서 ‘2018~2020년 전 의원, 임종성 전 민주당 의원, 김규환 전 미래통합당(국민의힘 전신) 의원 등에게 수천만원 상당의 금품을 건넸다’고 진술했다.



합수본은 전날엔 전 의원의 부인 최모씨를 참고인 신분으로 불러 전 의원의 명품시계 수수 여부 등을 캐물은 것으로 알려졌다. 앞서 합수본은 윤 전 본부장이 금품을 전달했다고 지목한 임종성·김규환 전 의원도 피의자 신분으로 각각 두 차례 소환했다.



합수본은 통일교 측 수사도 했다. 지난 1월 경기 가평군 천정궁 등 7곳을 압수수색했다. 수감 중인 윤 전 본부장을 여러 차례 접견했고, 통일교 산하 천주평화연합(UPF)의 송광석 전 회장과 정원주 전 총재 비서실장도 각각 두 차례 소환했다. 지난 11일엔 수감 중인 한학자 통일교 총재를 접견해 조사했다.



통일교의 이른바 정치인 ‘쪼개기 후원’ 혐의도 수사하는 합수본은 지난 5일 송 전 회장을 정치자금법 위반 혐의로 추가 기소했다. 통일교로부터 쪼개기 후원 방식으로 정치자금을 수수한 혐의를 받는 전현직 의원은 수십명에 이르는 것으로 알려졌다.



합수본이 전 의원 신병처리를 어떻게 할지 이목이 쏠린다. 국민의힘 부산시장 후보 경선주자인 주진우 의원은 이날 SNS에 “전재수 의원이 공천 접수하고, 출마 선언이 임박하자 소환했다”며 “출마 선언 전 꽃길 깔아주면 국민이 심판할 것”이라고 적었다.

