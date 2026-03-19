더디지만 묵묵하게…산청·하동도 ‘회복 중’

‘수령 900년’ 된 두양리 은행나무

전신 화상 입고도 40% 이상 회복

국보 긴급 이송시켰던 산청 덕산사

현대식 소방 방재시설 대대적 보강

지난 15일 찾아간 경남 하동군 옥종면 두방산. 지리산 자락에 위치한 이곳은 한때 울창했던 산림은 온데간데없고 흙먼지 날리는 민둥산의 모습이었다. 1년 전 산청·하동 산불이 휩쓸고 간 여파다. 이곳에선 불탄 나무들을 벌목하는 작업이 한창이었다. 산림 복원을 위한 통상적 절차다. 벌목이 안 된 곳은 산 전체가 검게 그을린 모습 그대로였다. 날씨가 아직 쌀쌀한 탓인지 푸릇한 새싹을 찾아보기도 어려웠다. “시꺼멓게 탄 나무들 보이죠. 도깨비불처럼 이 산, 저 산에, 그때만 생각하면…” 지난해 산불 진화에 투입된 산불감시원 한모씨(60대)가 고개를 저었다.



회복은 더디지만 희망이 없는 건 아니다. 산청 산불 발화지에서 수㎞ 떨어진 곳에 있는 수령 900년의 하동 두양리 은행나무(경남도기념물)는 전신 화상을 입고도 잎 밀도가 전년의 40% 이상 회복되며 회생 중이다. 고려시대 강민첨 장군이 심은 것으로 전해진 이 나무는 산불로 고사 우려가 제기됐다.



이 나무 주변엔 ‘천년을 살아온 만큼 이 정도는 이길 수 있을 거야’ 등 글귀가 적힌 종이 수십장이 걸려 있었다. 하동군 관계자는 “완전한 회복에는 시일이 걸리겠지만 예전의 울창한 모습을 되찾을 때까지 집중 관리하고 있다”고 했다.



인근에 있는 하동 두방재(경남도문화재)에서도 보수공사가 진행 중이었다. 두방재는 강민첨 장군 위패가 있는 사당이다. 주민 박모씨(80)는 “검게 타 벌거숭이가 된 산을 보면 아직도 가슴이 떨리지만 차차 일상을 되찾아가고 있다”고 했다.



최초 발화지인 산청군 시천면으로 들어서자 ‘산불 조심’ 현수막이 곳곳에 걸려 있었다. ‘논·밭두렁, 생활폐기물 소각 금지’ 차량 앰프 방송도 여기저기서 들렸다. 한 주민은 “산불 이후 마을마다 비상소화장치가 설치됐고, 생활폐기물 소각행위도 전혀 볼 수 없다”며 “봄철엔 주민들이 아주 예민하다”고 했다.



산청 중태마을은 주택 12채가 불에 타 가장 큰 피해를 본 곳이다. 산등성이는 여전히 그을린 나무들로 삭막한 풍경을 자아내고 있었다. 임시대피소인 한국선비문화연구원 생활관에 이재민 3가구가 아직 남아 있다. 한때 15가구 23명의 주민이 대피소에 거주했지만 지난해 추석을 전후해 한두 명씩 새로 집을 지어 귀가했다.



한동네에 살다가 집들이 나란히 불탄 3가구는 산사태 추가 위험으로 집 뒤편 축대(보강토) 공사가 1년째 지연되고 있다. 백모씨(80대)는 “판잣집이라도 내 집이 최고인데, 산사태 우려 때문에 집 짓는 일이 계속 늦어지고 있다”고 했다. 신모씨(60대)는 “신축 평수를 15평으로 줄였는데도 건축비만 1억원을 웃돌았다”며 “보상금보다 건축비가 더 들어 주택 재건에 어려움이 있다”고 했다.



국보가 있는 산청 덕산사는 소방방재시설을 대대적으로 보강 중이다. 덕산사는 지난해 산불이 1㎞ 뒤까지 접근하자 국보인 석조비로자나불좌상을 동의보감촌 한의학박물관으로 옮겼다. 보물인 삼층석탑은 방염포를 씌워 가까스로 지켜냈다. 주택 4채가 불탄 산청 외공마을 주민들은 검게 탄 산림과 여름 수해로 파손된 하천을 보며 다가올 장마철을 걱정했다. 서모씨(60대)는 “공사가 늦어지며 장마 때 또 수해를 입을까 봐 우려된다”고 했다.



경남도 집계에 따르면 산불 피해 복구율은 57% 수준이다. 붕괴 등 위험이 있는 지역에 대한 응급 복구는 완료됐으나, 산사태(복구율 80%), 사방댐(60%) 복구 등 사업은 아직 진행 중이다. 경남도 관계자는 “장마철 전까지 하천 등 대부분의 복원 사업을 완료하고, 조림사업은 3개년 계획을 세워 복원을 준비하고 있다”고 했다.

