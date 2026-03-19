제주~인천 국내선 이르면 5월 신설

하계 항공편, 지방 공항 연결 확대 김해~인천 환승 전용편 4회 늘려 국제선 운항도 작년보다 0.8% ↑

김해와 인천을 잇는 환승 전용 여객기 운항이 늘어나고, 제주와 인천을 오가는 국내선도 새로 개설되는 등 지방 공항 연계 노선이 확대된다.



국토교통부는 2026년 하계 국제선·국내선 정기편 항공 운항 일정을 확정했다고 19일 밝혔다. 하계 일정은 오는 29일부터 10월25일까지 적용된다.



정부는 한 해의 항공 운항 일정을 하계와 동계로 나눠 세우고 있다. 올해 하계 일정은 지방 공항을 잇는 항공편이 늘어나는 게 특징이다. 김해와 인천을 오가는 환승 내항기 운행이 기존 주 35회에서 39회로 4회 증편된다. 제주와 인천을 연결하는 국내선은 이르면 5월 중 운항을 시작한다.



올해 하계 기간 국내선은 제주노선 12개, 내륙노선 8개 등 총 20개를 주 1806회 운영할 계획이다. 국제선은 245개 노선을 최대 4820회 운항할 예정으로, 전년보다 운행 횟수가 약 0.8% 증가했다.



국제선 중에서는 진에어가 부산~미야코지마 노선에 신규 취항하고, 지난 동계에 운항을 중단했던 에어캐나다의 인천~몬트리올, 웨스트젯의 인천~캘거리, 티웨이의 인천~자그레브 노선 등이 다시 열린다.



올해 하계 정기편 일정부터는 항공사 안전관리를 대폭 강화한 ‘항공사업법 시행규칙’ 개정 사항이 정식으로 적용됐다. 이전에는 동·하계 항공사의 사업계획 변경인가 검토 때 개별 노선 관점에서만 안전성을 확인했는데, 이번부터는 하계 시즌에 전체 운항 규모가 증가하는 경우 항공기 및 항공 종사자 수가 충분한지 등까지 검토했다고 국토부는 설명했다.



주종완 국토부 항공정책실장은 “이번 하계부터 대한항공·아시아나 기업결합 관련 국내외 노선에서 대체사로 선정된 저비용항공사(LCC)들이 운항을 시작하게 되므로 안전운항 관리에 더욱 만전을 기하겠다”고 말했다.

