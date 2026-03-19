신동빈 롯데그룹 회장, 동계올림픽 선수 격려

스키·스노보드 메달리스트 포상

신동빈 롯데그룹 회장(대한스키·스노보드협회장)이 올해 동계올림픽에서 메달을 딴 국가대표 선수들을 격려했다.



롯데는 19일 서울 송파구 시그니엘 서울에서 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 역대 최고 성적을 거둔 선수단을 위해 대한스키·스노보드협회와 함께 ‘스키·스노보드 국가대표단 격려 행사’를 개최했다고 밝혔다.



대한스키·스노보드협회는 이 자리에서 우수한 성과를 거둔 선수와 지도자에게 8억6000만원의 포상금과 기념품을 전달했다. 금메달리스트 최가온 선수에게 3억원, 은메달리스트 김상겸 선수에게 2억원, 동메달리스트 유승은 선수에게 1억원을 지급했다.



또 6위를 기록한 이채운 선수에게 1000만원, 스노보드와 알파인 종목 지도자들에게 2억5000만원의 포상금을 각각 지급했다.



신 회장은 이와 별도로 2억500만원(최가온 1억원, 김상겸 7000만원, 유승은 3500만원)의 특별 포상금도 전했다.



롯데는 2014년부터 협회 회장사를 맡아 종목 육성을 위해 300억원 이상 지원했다. 평창 동계올림픽 지원금을 포함하면 투자 규모는 총 800억원에 달한다. 신 회장은 유망주 발굴부터 국가대표 육성까지 체계적인 시스템을 구축한 공로를 인정받아 지난 1월 대한체육회로부터 감사패를 받았다.



이날 행사에는 신 회장과 최휘영 문화체육관광부 장관, 김교흥 국회 문화체육관광위원회 위원장, 문체위 여당 간사 임오경 더불어민주당 의원, 문체위 야당 간사 박정하 국민의힘 의원, 유승민 대한체육회장 등이 참석했다.



롯데 관계자는 “국제대회에서 값진 성과로 국민에게 기쁨을 전한 선수단과 지도자들에게 감사의 마음을 전하고자 행사를 마련했다”며 “앞으로도 선수들이 훈련에 집중할 수 있는 환경을 조성해 좋은 성적이 이어지도록 지원하겠다”고 말했다.

