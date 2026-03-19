파월 “상당한 규모의 에너지 충격 직면” 미 연준 기준금리 연속으로 동결

“인플레 기대 심리 흔들릴 우려”

미국 연방준비제도(Fed·연준)가 18일(현지시간) 2회 연속으로 기준금리를 동결하면서 미·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 인한 에너지 충격 때문에 경제 전망의 불확실성이 높아졌다고 진단했다.



연준은 이날 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 동결 11표, 인하 1표(0.25%포인트 인하)로 정책금리 목표범위를 3.50~3.75%로 동결했다.



연준은 정책 결정문에서 “일자리 증가세는 낮은 수준을 유지하고 실업률은 최근 몇달간 변동이 거의 없었다”며 “경제 전망과 관련한 불확실성은 높은 수준에 머물러 있다. 중동 지역의 상황 전개가 미국 경제에 미치는 영향은 불확실하다”고 밝혔다.



제롬 파월 연준 의장은 이날 기자회견에서 “최근 몇주 사이 단기 인플레이션 기대 지표가 상승했는데, 이는 중동 지역의 공급 차질로 인한 유가 급등세를 반영한 것으로 보인다”고 말했다.



그는 유가 상승 등 전쟁이 경제와 물가에 미칠 영향에 대해 “미국 경제는 견조한 소비와 투자를 바탕으로 여전히 강한 모습을 보이고 있다”면서도 “이것(전쟁)이 어떤 영향을 미칠지는 아무도 모른다”고 밝혔다.



파월 의장은 “지난 5년간 우리는 관세 충격과 (코로나19) 팬데믹을 겪었고 이제 상당한 규모와 지속 기간을 갖는 에너지 충격에 직면하게 됐다”고 진단했다.



이어 “그 충격이 실제로 얼마나 지속될지는 아직 알 수 없다”며 “하지만 반복적인 충격의 누적이 인플레이션 기대 심리를 흔들 수 있다는 점은 우려한다”고 말했다.



파월 의장은 또 “호르무즈 해협 봉쇄는 유가 외에 다른 원자재 가격에도 영향을 줄 수 있다. 이 같은 상황은 FOMC의 통제 범위를 넘어서는 것”이라며 “중요한 것은 현재 상황이 얼마나 오래 지속될지, 물가에 어떤 영향을 미칠지, 소비자들이 어떻게 반응할지 등”이라고 했다.



파월 의장은 향후 통화정책 방향에 대해 “올해 연준이 중요하게 보고 있는 것은 관세의 일회성 가격 효과가 경제 전반에 반영되면서 상품 물가 상승률이 낮아지는 형태로 물가 부문에 진전이 나타나는지 여부”라며 “에너지 인플레이션을 일시적인 요인으로 볼 것인지의 문제는 우리가 이러한 진전을 확인한 후에 논의해볼 수 있다”고 말했다.

