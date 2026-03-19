‘교육 사다리’ 서울런 914명 대학 보냈다

역대 최다…평균 199시간 학습

서울시의 대표 교육 플랫폼 ‘서울런’이 올해 대학입시에서 역대 최고의 성적을 냈다. 내신성적 향상과 취업에도 도움을 준 것으로 나타났다.



서울시는 서울런을 이용해 공부한 수능 응시자 1477명 중 914명이 올해 대학에 합격했다고 19일 밝혔다. 지난해(782명)보다 132명(16.8%)이 늘어난 것으로 역대 최다 기록이다. 의·약학계열 합격자는 22명으로 지난해보다 4명 늘었고 서울대·연세대·고려대 합격자는 9명 늘어난 54명으로 집계됐다. 이는 시가 지난 1월13일~2월27일 고3 이상 서울런 회원 중 온라인 설문과 통화에 응한 1993명을 대상으로 진행한 조사 결과다.



올해 합격생의 평균 서울런 학습 시간은 199시간이었다. 의·약학계열 등 주요 대학 합격자 학습 시간은 약 326시간으로 평균 대비 64% 높았다. 접속 횟수, 수강 강의 수 등 다른 이용 지표도 높은 것으로 집계됐다.



내신과 학습 역량에서의 성과도 확인됐다. 고등학생 이용자의 평균 내신은 지난해 1학기 3.52등급에서 2학기 3.16등급으로 0.36등급 상승했다. 또 ‘사교육비가 줄었다’고 응답한 비율은 지난해 61.3%로 전년(52.4%)보다 8.9%포인트 상승했다. 월평균 절감액은 2023년 25만6000원에서 지난해 34만원으로 늘었다. 지난해 취업에 성공한 서울런 회원은 전년(23명) 대비 3배 이상인 총 75명으로, 78.7%가 ‘취업에 도움을 받았다’고 답했다.

