제주도, 전국 최초 ‘택배노동자 건강검진비’ 지원

택배사·의료원·노동자와 4자 분담 검진일 10만원 별도 지급 소득 보전

제주도가 전국에서 처음으로 택배노동자들에게 건강검진비를 지원한다.



도는 이달 중 택배사와 업무협약(MOU)을 맺고 8월부터 건강검진비를 지원한다고 19일 밝혔다.



이번 사업은 제주도, 택배사 본사, 의료원, 노동자가 비용을 나눠 부담하는 ‘4자 분담 구조’로 운영된다. 36만원 상당의 건강검진 패키지를 이용할 경우 도 40%, 택배 본사 30%, 의료원 20%, 노동자 10%씩 부담하는 방식이다.



택배 영업점은 노동자가 건강검진을 받을 수 있도록 당일 휴무 처리를 한다. 도는 검진일 소득 공백을 메우기 위해 택배노동자에게 유급 병가비 10만원을 별도로 지원한다.



제주의료원과 서귀포의료원은 장시간 운전을 하고 중량물 상하차, 야외 작업 등을 반복적으로 하는 택배노동의 특징을 고려한 ‘올인원(All-in-One) 건강검진 패키지’를 만들어 맞춤형 검진을 제공한다. 대상자는 롯데글로벌로지스, CJ대한통운, 한진택배사업본부, 로젠택배, 쿠팡CLS, 우체국물류지원단 등 6개 회사와 계약을 맺은 제주지역 특수고용노동자 1100여명이다.



다만 일부 택배사는 다른 지역과의 형평성, 비용 부담, 본사·영업점·노동자 간 하도급 계약 구조 등을 이유로 참여에 난색을 보이는 것으로 알려졌다. 도는 합의안을 수용한 업체부터 우선 시행하되 나머지 업체의 자발적 동참을 지속적으로 유도할 방침이다.



도 관계자는 “일부 업체가 미온적인 태도를 보이고 있으나 계속 설득할 예정”이라면서 “과로 위험에 노출된 택배노동자의 건강권을 지키는 이 사업에 대해 고용노동부는 물론 전국적인 관심이 높다”고 설명했다.



이번 제도는 지난해 11월 제주에서 새벽배송 중 사망한 오승용씨 사건이 직접적인 계기가 됐다. 도는 이후 실무협의를 거쳐 지난 2월 보건복지부와 사회보장제도 신설 협의를 마쳤다. 한편 도는 이날 오후 4시 도청 백록홀에서 노동부, 도내 의료원, 택배노동조합, 주요 택배회사 본사·지사·영업점이 참여하는 2차 실무협의회를 열고 택배노동자 건강검진비 지원 합의안에 대한 최종 의견을 수렴했다.

