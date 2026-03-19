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노원구 놀거리·볼거리 가이드북 한 권에 ‘쏙’

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본문 요약

서울 노원구가 자연·문화 명소와 여가공간을 한눈에 담은 관광 가이드북 '뉴 렛츠노원'을 발간했다고 19일 밝혔다.

서울 최초 도심형 자연휴양림 '수락 휴'를 비롯해 화랑대 철도공원, 불암산·수락산 힐링타운, 초안산 수국동산 등은 자연과 문화가 어우러진 노원의 대표 관광자원으로 꼽힌다.

특히 불암산 힐링타운과 화랑대 철도공원, 당현천 수변문화공간, 초안산 수국동산, 수락 휴는 대한민국 국토대전에서 전국 지자체 최초로 5년 연속 수상작으로 선정되기도 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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노원구 놀거리·볼거리 가이드북 한 권에 ‘쏙’

입력 2026.03.19 21:13

  • 김은성 기자

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서울 노원구가 자연·문화 명소와 여가공간을 한눈에 담은 관광 가이드북 ‘뉴 렛츠노원’(New Let’s Nowon)을 발간했다고 19일 밝혔다.

가이드북에는 수락산·불암산·경춘선·초안산·영축산 일대의 5대 힐링타운을 비롯해 중랑천·당현천·우이천을 따라 조성된 수변 감성 쉼터를 담았다. 철쭉제·커피축제 등 노원만의 콘텐츠와 최근 각광받고 있는 노원아트뮤지엄 등 공연·전시 공간에 대한 설명도 들었다.

서울 최초 도심형 자연휴양림 ‘수락 휴’를 비롯해 화랑대 철도공원, 불암산·수락산 힐링타운, 초안산 수국동산 등은 자연과 문화가 어우러진 노원의 대표 관광자원으로 꼽힌다.

특히 불암산 힐링타운과 화랑대 철도공원, 당현천 수변문화공간, 초안산 수국동산, 수락 휴는 대한민국 국토대전에서 전국 지자체 최초로 5년 연속 수상작으로 선정되기도 했다.

오승록 노원구청장은 “노원에는 자연과 문화, 여가가 어우러진 다양한 공간과 콘텐츠가 곳곳에 자리하고 있다”며 “뉴 렛츠노원 가이드북이 노원의 다양한 관광자원과 여가공간을 널리 알리는 길잡이가 되길 기대한다”고 말했다.

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