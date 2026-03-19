경찰 수심위 “장경태 준강제추행 혐의 송치를”

서울경찰청은 19일 장경태 더불어민주당 의원의 준강제추행 혐의 사건에 대한 수사심의위원회에서 준강제추행 혐의는 검찰 송치, 성폭력특례법 위반 혐의는 보완수사 후 송치 의견을 냈다고 밝혔다.

피해자 대리인인 이보라 변호사는 "피의자가 수심위라는 절차를 악용해 수사기관의 판단 권한을 뒤흔들기 위해 이 절차를 개시한 것으로 판단하고 있다"며 "엄중하게 판단을 받을 수 있도록 대응하겠다"고 했다.

장 의원은 수심위 출석에 앞서 "성실하고 또 충실하게 소명하고 나오겠다"고 했다.