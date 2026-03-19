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[속보] 카타르 “한국과 LNG 계약 최장 5년 불가항력 선언해야 할 수도”

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본문 요약

카타르가 한국 등에 액화천연가스 공급 불가항력 선언 가능성을 언급했다.

카타르에너지 최고경영자는 19일 "한국·이탈리아·벨기에·중국으로의 LNG 공급과 관련한 장기 계약에 대해 최대 5년간 불가항력을 선언해야 할 수도 있다"고 밝혔다고 로이터통신이 전했다.

불가항력 선언이란 에너지 공급 계약 의무를 이행하기 어렵다고 알리는 것이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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[속보] 카타르 “한국과 LNG 계약 최장 5년 불가항력 선언해야 할 수도”

입력 2026.03.19 22:43

수정 2026.03.19 23:08

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  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

액화천연가스 운반선 모습. EPA연합뉴스

액화천연가스 운반선 모습. EPA연합뉴스

카타르가 한국 등에 액화천연가스(LNG) 공급 불가항력 선언 가능성을 언급했다. 카타르는 한국의 LNG 수입량 가운데 3위를 차지하는 국가다.

카타르 국영 에너지 기업 카타르에너지의 사아드 알 카아비 최고경영자는 19일(현지시간) “한국·이탈리아·벨기에·중국으로의 LNG 공급과 관련한 장기 계약에 대해 최대 5년간 불가항력을 선언해야 할 수도 있다”고 밝혔다고 로이터통신이 전했다.

불가항력 선언은 전쟁과 자연재해 같이 통제 불능한 사태가 터지면 계약상 의무를 불이행해도 책임을 면제받도록 하는 제도다.

그는 자국 에너지 시설을 겨냥한 이란의 공격으로 “LNG 수출 능력의 약 17%를 담당하는 시설이 피해를 입었다”며 “복구에는 3~5년이 걸릴 것”이라고 말했다. 그러면서 “카타르와 이 지역(걸프 지역)이 이러한 공격을 받을 것이라고는 상상도 못 했다”며 “특히 라마단 기간에 형제 같은 무슬림 국가로부터 이런 방식의 공격을 받게 될 줄은 더욱 예상하지 못했다”고 했다.

전날 이스라엘에 사우스파르스 가스전을 공격당한 이란은 보복 공습으로 카타르의 라스라판 가스 저장 시설을 겨냥해 미사일을 발사했다.

한국의 지난해 LNG 수입량 가운데 카타르산은 14.9%로 3위 수준이다. 전체 4672만t의 수입량 중 호주가 31.4%로 가장 많고, 말레이시아가 16.1%로 뒤를 이었다.

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