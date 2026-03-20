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김호철 감사원장이 본인과 가족 명의로 약 36억원의 재산을 신고했다.

본인과 배우자가 신고한 재산은 서초구 서초동의 아파트 전세권과 오피스텔 등 6억9000만원, 본인의 BMW 차량 4800여만원 등이다.

예금은 본인과 배우자, 장남, 차남 등의 명의로 25억9330만원을 신고했다.

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김호철 감사원장 36억·김종철 방미통위원장 18억 재산 신고

입력 2026.03.20 00:00

  • 안광호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김호철 감사원장 후보자가 지난해 12월29일 국회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 한수빈 기자

김호철 감사원장 후보자가 지난해 12월29일 국회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 한수빈 기자

김호철 감사원장이 본인과 가족 명의로 약 36억원의 재산을 신고했다.

19일 정부공직자윤리위원회가 관보에 공개한 3월 수시공개자 현황을 보면, 김 원장 본인과 가족 명의로 보유한 재산은 36억7595만원이다.

본인과 배우자가 신고한 재산은 서초구 서초동의 아파트 전세권과 오피스텔 등 6억9000만원, 본인의 BMW 차량 4800여만원 등이다.

예금은 본인과 배우자, 장남, 차남 등의 명의로 25억9330만원을 신고했다. 본인이 보유한 주식은 LG씨엔에스, NAVER, POSCO홀딩스, SK아이이테크놀로지 등 2억8773만원이었다. 배우자는 NAVER와 SK하이닉스, 삼성전자 등 주식을 2940만원 보유했다.

김종철 방송미디어통신위원회 위원장은 본인과 배우자, 모친, 자녀 명의로 재산 18억5120만원을 신고했다. 지난해 12월 인사청문회 때 신고한 재산(16억9695만원)보다 약 1억5400만원 증가했다.

본인 명의로는 예금(11억7079만원·부동산 신탁재산 포함), 차량(혼다 CR-V·900만원), 채권(1억원) 등을 보유했다. 배우자 명의로는 서울 영등포구 주택(1억2550만원), 경기 고양시 아파트 전세권(3억원), 예금(9억0239만원·부동산 신탁재산 포함) 등을 신고했다.

현직 고위공직자 중에서는 문애리 과학기술정보통신부 한국여성과학기술인육성재단 이사장이 가장 많은 83억7532만원의 재산을 신고했다.

문 이사장은 본인과 배우자 명의로 서울 용산구 청파동, 성북구 정릉동의 토지 29억3300만원을 보유했다. 또 본인 명의의 광진구 광장동 아파트와 용산구 청파동2가 상가, 배우자 명의의 송파구 방이동 아파트 등 45억9600여만원의 건물 재산을 보유했다.

이달 공개 대상은 지난해 12월2일부터 올해 1월1일까지 신분 변동자로, 신규 12명, 승진 34명, 퇴직 50명 등 100명이다.

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