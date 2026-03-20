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김정은, 주애와 탱크부대 훈련 참관…“전쟁준비 완성 성과 이어가야”

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김정은 북한 국무위원장이 신형 주력전차를 동원한 보병·기갑부대 공격 훈련을 지도하고 전력 강화를 강조했다.

북한 매체들은 김 위원장의 딸 주애가 함께 전차에 오른 모습도 보도했다.

조선중앙통신은 20일 김 위원장이 인민군 수도방어군단 직속 평양 제60훈련기지를 전날 방문해 보병 및 탱크병 구분대들의 협동공격전술연습을 참관했다고 보도했다.

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김정은, 주애와 탱크부대 훈련 참관…“전쟁준비 완성 성과 이어가야”

입력 2026.03.20 07:38

  • 강연주 기자

  • 기사를 재생 중이에요

북한 김정은 국무위원장의 딸 주애가 평양 제60훈련기지에서 지난 19일에 열린 협동공격전술 연습에 동행해 아버지와 군간부들과 함께 탱크 내부에 탑승한 모습을 조선중앙통신이 20일 공개했다. 연합뉴스

북한 김정은 국무위원장의 딸 주애가 평양 제60훈련기지에서 지난 19일에 열린 협동공격전술 연습에 동행해 아버지와 군간부들과 함께 탱크 내부에 탑승한 모습을 조선중앙통신이 20일 공개했다. 연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 신형 주력전차를 동원한 보병·기갑부대 공격 훈련을 지도하고 전력 강화를 강조했다. 북한 매체들은 김 위원장의 딸 주애가 함께 전차에 오른 모습도 보도했다.

조선중앙통신은 20일 김 위원장이 인민군 수도방어군단 직속 평양 제60훈련기지를 전날 방문해 보병 및 탱크병 구분대들의 협동공격전술연습을 참관했다고 보도했다.

통신은 이번 훈련에서 신형 주력 전차의 능동방호체계를 검증하기 위한 시험이 진행됐으며, 대전차 미사일과 무인기 공격을 요격하는 성능을 확인했다고 밝혔다. 능동방호체계는 적의 대전차 무기가 접근할 경우 자동으로 반응해 요격하는 방어 시스템이다.

김 위원장은 신형 전차에 대해 “이제부터 우리 육군에는 이 우월한 신형 탱크들이 대대적으로 장비될 것”이라며 “우리 군대의 각급은 격양된 기세를 조금도 늦춤 없이 계속 비상히 고조시켜 전쟁준비 완성의 비약적인 성과에로 이어나가야 한다”고 했다.

북한은 지난해 10월 열병식에서 신형 전차인 ‘천마-20’을 공개했다. 천마-20형 종대라는 공식 명칭과 부대 배치 장면 등은 당시 열병식에서 처음으로 공개됐다.

북한은 적의 대장갑 방어 저지선을 타격·점령하는 전술훈련에 무인기도 투입했다. 훈련이 시작되자 각종 무인공격기가 실시간 정찰 정보를 바탕으로 적 지휘 거점과 대장갑 화력진지를 정밀 타격했다고 통신은 전했다.

한편 이날 북한 매체가 공개한 훈련 사진에는 김 위원장의 딸 주애가 함께 전차에 탑승한 모습도 포착됐다. 주애는 최근 김 위원장의 군 관련 공개 일정에 연이어 동행하고 있다.

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