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뉴욕증시 하락…국제유가 한때 배럴당 119달러

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본문 요약

19일 미국 뉴욕증시가 전날에 이어 하락했다.

트럼프 대통령은 이날 다카이치 사나에 일본 총리와의 정상회담에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게 이란의 석유·가스 시설을 추가 공격하지 말라고 말했다고 밝혔다.

그는 이란에 미 지상군 투입하거나 병력을 증파할 의향이 있느냐는 질문에 "아니다"라며 선을 그었다.

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뉴욕증시 하락…국제유가 한때 배럴당 119달러

입력 2026.03.20 07:38

수정 2026.03.20 07:44

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  • 이정호 기자

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다우 0.44%↓…S&P500 0.27%↓

트럼프 “이스라엘에 가스전 공격 말라고 말해”

미국 뉴욕증권거래서(NYSE) 전경. 위키피디아 제공

미국 뉴욕증권거래서(NYSE) 전경. 위키피디아 제공

19일(현지시간) 미국 뉴욕증시가 전날에 이어 하락했다.

이날 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 203.70포인트(0.44%) 내린 46,021.43에 거래를 마쳤다. 스탠다드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 18.21포인트(0.27%) 내린 6,606.49에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 61.73포인트(0.28%) 내린 22,090.69에 각각 마감했다.

이날 중동에서 긴장감이 이어지면서 국제 유가는 상승했다.

5월 인도분 브렌트유 선물은 전장보다 1.2% 오른 108.65달러에 거래를 마쳤고, 4월 인도분 미 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물 종가는 0.2% 내린 96.14달러를 기록했다. 국제 유가 기준인 브렌트유는 한때 배럴당 119달러까지 치솟기도 했다.

전날 이스라엘은 이란의 최대 가스전인 사우스파르스와 이란 남서부 해안 아살루예의 천연가스 정제시설 단지를 폭격했다. 이란은 카타르의 액화천연가스(LNG) 생산 거점인 라스라판 지역 가스시설을 때리며 보복에 나섰다. 이날도 사우디아라비아와 쿠웨이트의 정유시설이 이란의 공격을 받았다.

유가 급등으로 정치적 압박이 가중된 트럼프 행정부는 긴장 완화를 위한 발언을 이어갔다. 트럼프 대통령은 이날 다카이치 사나에 일본 총리와의 정상회담에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게 이란의 석유·가스 시설을 추가 공격하지 말라고 말했다고 밝혔다.

그는 이란에 미 지상군 투입하거나 병력을 증파할 의향이 있느냐는 질문에 “아니다”라며 선을 그었다. 이후 네타냐후 총리도 트럼프 대통령의 요청에 더는 이란 가스전을 공습하지 않겠다고 말했다.

스콧 베선트 미 재무부 장관은 해상에 묶인 이란산 원유에 대한 제재 유예와 함께 전략비축유 추가 방출을 시사하는 등 공급 확대 방안을 언급했다.

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