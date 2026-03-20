청와대, 카타르 ‘LNG 공급 불가항력’ 언급에 “수급 문제없는 상황”

청와대는 20일 카타르가 중동 사태 영향으로 한국 등에 액화천연가스(LNG) 공급 불가항력 선언 가능성을 언급한 데 대해 “가스 수급에는 문제없는 상황”이라고 밝혔다.

청와대는 이날 언론 공지에서 “(LNG 수급 관련) 카타르산 비중이 올해 기준 14% 수준으로 높지 않고 대체 수입처도 있다”며 이같이 말했다. 청와대는 다만 “불확실성이 커진 만큼 수급, 가격을 면밀히 모니터링하며 대응할 예정”이라고 했다.

불가항력 선언은 전쟁과 자연재해같이 통제 불능한 사태가 터지면 계약상 의무를 불이행해도 책임을 면제받도록 하는 제도다.

카타르 국영 에너지 기업 카타르에너지의 사아드 알 카아비 최고경영자는 19일(현지시간) “한국·이탈리아·벨기에·중국으로의 LNG 공급과 관련한 장기 계약에 대해 최대 5년간 불가항력을 선언해야 할 수도 있다”고 밝혔다고 로이터통신이 전했다.

카타르는 한국의 LNG 수입량 가운데 3위를 차지하는 국가다. 전체 4672만t의 수입량 중 호주가 31.4%로 가장 많고, 말레이시아가 16.1%로 뒤를 이었다.