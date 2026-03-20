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네타냐후 “이란, 핵·미사일 능력 상실…전쟁 일찍 끝날 수도”

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베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 19일 이란과의 전쟁에서 압도적인 승리를 거뒀다고 선언했다.

AFP통신 등에 따르면 네타냐후 총리는 이날 개전 후 두 번째 기자회견 모두발언에서 "이란은 이제 더 이상 우라늄을 농축할 수 없으며 탄도 미사일을 제조할 능력도 상실했다"며 "우리는 승리하고 있고 이란은 궤멸하고 있다"고 말했다.

네타냐후 총리는 이어 "이란 전쟁이 사람들이 생각하는 것보다 빨리 끝날 수 있다"고 했다.

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네타냐후 “이란, 핵·미사일 능력 상실…전쟁 일찍 끝날 수도”

입력 2026.03.20 08:17

수정 2026.03.20 08:18

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  • 김희진 기자

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베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 19일(현지시간) 기자회견에서 발언하고 있다. 로이터연합뉴스

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 19일(현지시간) 기자회견에서 발언하고 있다. 로이터연합뉴스

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 19일(현지시간) 이란과의 전쟁에서 압도적인 승리를 거뒀다고 선언했다. 이란은 더 이상 핵연료를 농축하거나 미사일을 제조할 수 없는 상태가 됐다고도 주장했다.

AFP통신 등에 따르면 네타냐후 총리는 이날 개전 후 두 번째 기자회견 모두발언에서 “이란은 이제 더 이상 우라늄을 농축할 수 없으며 탄도 미사일을 제조할 능력도 상실했다”며 “우리는 승리하고 있고 이란은 궤멸하고 있다”고 말했다. 네타냐후 총리는 이어 “이란 전쟁이 사람들이 생각하는 것보다 빨리 끝날 수 있다”고 했다.

이스라엘군은 앞서 지난 18일간 이란 전역에 1만2000발의 폭탄을 투하해 방공망의 85%, 탄도미사일 발사대의 60%를 파괴했다고 밝혔다. 이스라엘은 사상 처음으로 이란 북부 카스피해 연안 해군기지까지 타격해 이란의 군사 인프라를 전방위로 무력화했다.

네타냐후 총리는 이스라엘이 미국을 이란 전쟁으로 끌어들였다는 의혹에 대해서는 ‘가짜 뉴스’라고 일축했다. 그는 “누가 도널드 트럼프 대통령에게 무엇을 하라고 지시할 수 있다고 생각하냐”며 “트럼프 대통령은 항상 미국에 무엇이 유익한지 스스로 결정을 내리는 인물”이라고 했다. 미·이스라엘이 이란 전쟁에서 긴밀한 공조를 이어가고 있다고도 덧붙였다.

네타냐후 총리는 또 트럼프 대통령의 요청을 받아들여 더는 이란 가스전에 대해 공습을 하지 않기로 했다고 말했다. 이란 정권에 관해서는 “수뇌부 내 심각한 분열이 벌어지고 있다”며 “누가 실권을 쥐고 이란을 이끌고 있는지조차 불투명한 상황”이라고 말했다.

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