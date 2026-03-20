서울 올림픽대로 강일IC 방면 차량 화재···1명 숨진 채 발견

20일 오전 6시24분쯤 서울 송파구 올림픽대로 잠실철교 인근 구간에서 차량 화재가 발생했다.

불은 30여분 만인 오전 6시50분쯤 모두 꺼졌으나 운전석에서 신원을 알 수 없는 남성이 숨진 채 발견됐다.

소방 당국은 정확한 화재 경위를 조사할 방침이다.