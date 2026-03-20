이 대통령 “조폭연루설로 거짓 무덤에 매장”…국힘·그알 사과 요구

이재명 대통령이 ‘조폭 연루설’과 관련해 국민의힘과 이 내용을 보도한 SBS 탐사보도 프로그램 ‘그것이 알고싶다’를 겨냥해 “반성과 사과가 필요하다”고 밝혔다.

이 대통령은 20일 자신의 엑스에 글을 올리고 “이재명 조폭연루설을 만든 ‘그것이 알고싶다’는 과연 순순히 추후보도할 지, 한다면 어떤 내용으로 보도할 지 궁금하다”고 적었다.

이 대통령은 “(해당 방송 등으로 인해) 졸지에 살인 조폭으로까지 몰렸다”며 “이 방송은 나를 제거하기 위해 동원된 물리적 테러, 검찰을 통한 사법리스크 조작, 언론을 통한 이미지 훼손 작전 중의 하나로 보인다”고 주장했다.

이 대통령은 당시 제작진이 후속 취재에도 추가적인 방송이 나오지 않은 점을 언급하며 “대규모 취재진이 성남 바닥을 샅샅히 훑었는데, 과연 제보된 단서 비슷한 것이 단 한개라도 있었는지 궁금하다”며 “티끌만한 건덕지라도 있었으면 후속보도를 안했을 리 없었을 것”이라고 적었다.

이 대통령은 “정치적 목적으로 거짓의 무덤에 사람을 매장하는 일이 재발하지 않게 하려면 조작 폭로한 국민의힘이나 조작 방송의 반성과 사과가 필요하다”며 “(해당 방송으로부터) 미안하다는 진솔한 한마디를 듣고 싶다”고 했다.

이른바 ‘조폭 연루설’은 2021년 10월 국민의힘 인사들이 성남 지역 폭력조직인 국제마피아파 행동대원 박철민씨의 주장을 근거로 제기한 의혹이다. 해당 의혹은 이 대통령이 성남시장 재직 당시 국제마피아파에 특혜를 제공하는 대가로 약 20억 원을 수수했다는 내용을 담고 있다.

관련해 박씨의 법률대리인이었던 장영하 변호사는 더불어민주당의 재정신청에 따라 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 기소됐으며, 지난 12일 대법원에서 유죄 판결이 확정됐다.