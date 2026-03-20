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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 19일 대이란 군사 작전과 관련해 지상군을 투입하지 않을 것이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 '베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게 이란 석유·가스 시설에 대한 공격에 관해 말했는가'라는 취재진 질문에는 "그렇다"며 "그에게 그렇게 하지 말라고 말했고 그도 동의했다"고 답했다.

트럼프 대통령은 이스라엘의 이란 가스전 공격에 대해 네타냐후 총리와 사전에 논의하지 않았다며 "우리는 각자 독립적이다. 매우 잘 지내며 조율하지만 가끔 그는 어떤 행동을 한다"고 말했다.

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트럼프 “어디에도 병력 안 보낸다” 이란 지상군 파병 선 그어

입력 2026.03.20 08:52

  • 김희진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 대이란 군사 작전과 관련해 지상군을 투입하지 않을 것이라고 밝혔다. 이스라엘이 이란의 가스전을 추가로 공격하지 않을 것이라고도 했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 다카이치 사나에 일본 총리와 회담하는 자리에서 이란에 미군 지상군을 투입하거나 병력을 증파할 의향이 있냐는 질문에 “아니다. 어디에도 병력(지상군)을 보내지 않는다”며 “만약 내가 그렇게 하더라도 (미리) 말하지는 않을 것이지만, 나는 병력을 보내지 않는다”고 답했다.

트럼프 대통령은 ‘베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게 이란 석유·가스 시설에 대한 공격에 관해 말했는가’라는 취재진 질문에는 “그렇다”며 “그에게 그렇게 하지 말라고 말했고 그도 동의했다”고 답했다.

트럼프 대통령은 이스라엘의 이란 가스전 공격에 대해 네타냐후 총리와 사전에 논의하지 않았다며 “우리는 각자 독립적이다. 매우 잘 지내며 조율하지만 가끔 그는 어떤 (독자적) 행동을 한다”고 말했다. 이어 “내가 그렇게 (하지 말라고) 말하면 우리는 더 이상 그렇게 하지 않는다”고 했다.

트럼프 대통령은 전날 SNS 트루스소셜에 올린 글에서도 이란이 카타르의 에너지 시설에 대한 보복 공격을 하지 않을 경우 이란의 사우스파르스 가스전에 대한 이스라엘의 추가 공격이 더 이상 없을 것이라고 밝힌 바 있다.

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