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[속보]‘성추행 혐의’ 장경태, “민주당 탈당하겠다…결백 입증하고 돌아올 것”

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장경태 더불어민주당 의원이 20일 "오늘 20년간 몸담았던 당을 떠나고자 한다"며 "당에 누가 되지 않도록 결백을 입증하고 돌아오겠다"라고 탈당하겠다고 밝혔다.

장 의원은 이날 페이스북에 "경찰 수사 절차상 조사, 수사심의 등 성실히 받았다. 혐의 판단할 증거가 불확실함에도 수사팀의 의견에 수심위가 끌려가며 송치 의견이 나왔다"며 이같이 밝혔다.

장 의원은 "수사 과정에 논란이 있었지만 이후 절차에 충실히 임하여 반드시 무고를 밝혀내겠다"라며 "결백 입증에 자신 있다"라고 했다.

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[속보]‘성추행 혐의’ 장경태, “민주당 탈당하겠다…결백 입증하고 돌아올 것”

입력 2026.03.20 08:56

  • 박광연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

장경태 더불어민주당 의원이 19일 지난 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 성추행 혐의 사건 관련 수사심의위원회 참석에 앞서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

장경태 더불어민주당 의원이 19일 지난 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 성추행 혐의 사건 관련 수사심의위원회 참석에 앞서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

장경태 더불어민주당 의원이 20일 “오늘 20년간 몸담았던 당을 떠나고자 한다”며 “당에 누가 되지 않도록 결백을 입증하고 돌아오겠다”라고 탈당하겠다고 밝혔다.

장 의원은 이날 페이스북에 “경찰 수사 절차상 조사, 수사심의 등 성실히 받았다. 혐의 판단할 증거가 불확실함에도 수사팀의 의견에 수심위(수사심의위원회)가 끌려가며 송치 의견이 나왔다”며 이같이 밝혔다.

장 의원은 “수사 과정에 논란이 있었지만 이후 절차에 충실히 임하여 반드시 무고를 밝혀내겠다”라며 “결백 입증에 자신 있다”라고 했다.

장 의원은 “지선(지방선거)을 앞두고 내란 세력이 꿈틀할 빌미도 주지 않는 것이 중요하다”며 “무엇보다 당의 승리가 단 한 치도 흔들려선 안 된다”라고 밝혔다.

장 의원은 “민주당이 빛의 혁명을 완수하고, 이재명 정부의 성공을 통해 진짜 대한민국을 만들어갈 수 있도록 함께해 주시기를 부탁드린다”라고 적었다.

서울경찰청은 전날 장 의원의 준강제추행 혐의 사건과 관련해 수사심의위원회를 열고 준강제추행 혐의는 송치하며, 성폭력특례법상 비밀준수 혐의는 보완수사 후 송치하기로 했다고 밝혔다.

장 의원은 2024년 10월 서울 여의도의 한 식당에서 모임을 하던 중 여성 비서관을 성추행한 혐의로 고소돼 수사를 받아왔다.

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