[속보]‘성추행 혐의’ 장경태, “민주당 탈당하겠다…결백 입증하고 돌아올 것”

장경태 더불어민주당 의원이 20일 “오늘 20년간 몸담았던 당을 떠나고자 한다”며 “당에 누가 되지 않도록 결백을 입증하고 돌아오겠다”라고 탈당하겠다고 밝혔다.

장 의원은 이날 페이스북에 “경찰 수사 절차상 조사, 수사심의 등 성실히 받았다. 혐의 판단할 증거가 불확실함에도 수사팀의 의견에 수심위(수사심의위원회)가 끌려가며 송치 의견이 나왔다”며 이같이 밝혔다.

장 의원은 “수사 과정에 논란이 있었지만 이후 절차에 충실히 임하여 반드시 무고를 밝혀내겠다”라며 “결백 입증에 자신 있다”라고 했다.

장 의원은 “지선(지방선거)을 앞두고 내란 세력이 꿈틀할 빌미도 주지 않는 것이 중요하다”며 “무엇보다 당의 승리가 단 한 치도 흔들려선 안 된다”라고 밝혔다.

장 의원은 “민주당이 빛의 혁명을 완수하고, 이재명 정부의 성공을 통해 진짜 대한민국을 만들어갈 수 있도록 함께해 주시기를 부탁드린다”라고 적었다.

서울경찰청은 전날 장 의원의 준강제추행 혐의 사건과 관련해 수사심의위원회를 열고 준강제추행 혐의는 송치하며, 성폭력특례법상 비밀준수 혐의는 보완수사 후 송치하기로 했다고 밝혔다.

장 의원은 2024년 10월 서울 여의도의 한 식당에서 모임을 하던 중 여성 비서관을 성추행한 혐의로 고소돼 수사를 받아왔다.