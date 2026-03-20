인천 영종~청라 광역도로 이름 정해졌다···‘청라하늘대로’ 확정

인천시, 선호도 조사서 77% 압도적

인천 중구와 서구가 갈등을 빚었던 영종~청라 연결도로 명칭이 ‘청라하늘대로’로 최종 확정됐다.

인천시는 지난 19일 ‘주소정보위원회’를 열어 영종~청라 연결도로 명칭을 청라하늘대로로 의결했다고 20일 밝혔다.

청라하늘대로는 청라하늘대교(청라대교)가 시작되는 중구 중산동 하늘대로 끝지점에서 청라대교를 거쳐 서구 봉오대로 시작점까지 총 길이 8.1㎞ 구간이다.

영종~청라 연결도로 명칭에 대해 중구는 영종국제도시와 청라국제도시를 잇는다는 의미로 ‘인천국제도시대로’를, 서구는 교량 명칭에 맞게 ‘청라하늘대로’ 를 제시했다. 인천시는 두 지역이 대립하자 대안으로 ‘국제미래대로’를 제안했다.

주소정보위원회는 지난 6일부터 16일까지 진행된 시민 선호도 조사 결과와 각 자치단체의 제안 발표 내용, 도로명 부여 기준 등을 종합적으로 검토해 ‘청라하늘대로’로 선정했다.

시민 선호도 조사에는 1249명이 참여해 청라하늘대로가 77%(967명)로 압도적이었다. 2위는 인천국제도시대로 19%(236명), 국제미래대로 3%(40명) 순이다.

‘청라하늘대로’는 청라대교의 명칭을 반영해 위치를 직관적으로 인지할 수 있어 도로의 예측성과 활용성이 높다는 점에서 긍정적으로 평가됐다.

아울러 이날 심의에서는 옹진군과 중구가 동일하게 제안한 ‘영종~신도 연결도로’는 ‘평화대로’, 연수구와 남동구가 공동 제안한 ‘송도워터프런트~승기천 연결도로’는 ‘꿈이음길’로 각각 의결됐다.

이번에 심의·의결된 광역 도로명은 별도의 재심 절차 없이 고시를 거쳐 주소정보 관련 데이터베이스(DB)에 반영된다. 이후에는 지도와 내비게이션, 공공정보시스템 등에 제공될 예정이다.

인천시 관계자는 “청라하늘대로가 중구 영종과 서구 청라를 잇는 주요 연결도로로서 두 지역 간 접근성을 높이고, 화합과 상생을 통한 지역 경제 활성화에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.