삶의 마지막 결정하는 권리 보장 위해 운영

서울 서초구가 삶의 마지막 순간을 스스로 결정할 수 있는 권리를 보장하기 위해 사전연명의료의향서 등록 운영을 재개한다고 20일 밝혔다.

사전연명 의료결정제도는 임종 과정에 있을 때를 대비해 심폐소생술과 항암제 투여, 인공호흡기 착용 등 치료 효과 없는 무의미한 연명의료를 시행하지 않거나 중단하겠다는 의사를 미리 문서로 남기는 제도다.

이 제도에 따라 만 19세 이상 성인이면 누구나 연명의료 중단 및 완화의료(호스피스) 병동 이용 의사를 사전에 문서로 남길 수 있으며 언제든 변경하거나 철회할 수 있다.

서초구보건소에 따르면 2024년 6월 사전연명의료의향서 등록 사업을 시작한 이후 2025년 7월 16일까지 총 972명의 구민이 등록에 참여했다. 그 후 보건소 내부 인력 부족 등으로 사업이 잠정 중단됐다가, 올해 담당 업무를 맡을 기간제 노동자를 채용해 다시 운영을 재개했다고 보건소는 설명했다. 올해 등록 운영 기간은 오는 11월 30일까지다.

사전연명의료의향서 상담 및 등록은 사전예약제로 운영된다. 자세한 문의는 서초구보건소 사전연명의료상담실(02-2155-8140, 8116)로 하면 된다. 아울러 구는 지난 2023년부터 지속해 온 ‘장기기증 희망 등록 사업’을 올해도 운영한다.

전성수 구청장은 “사전연명의료의향서와 장기기증 등록은 개인의 존엄성을 지키는 동시에 타인에게 새로운 삶의 희망을 전하는 선택”이라며 주민들이 삶의 마지막을 자신의 뜻에 따라 존엄하게 맞이할 수 있도록 지역 내 지원체계를 강화하겠다”고 말했다.