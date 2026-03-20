창간 80주년 경향신문

서초구 ‘사전연명의료의향서’ 운영 재개

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서울 서초구가 삶의 마지막 순간을 스스로 결정할 수 있는 권리를 보장하기 위해 사전연명의료의향서 등록 운영을 재개한다고 20일 밝혔다.

이 제도에 따라 만 19세 이상 성인이면 누구나 연명의료 중단 및 완화의료 병동 이용 의사를 사전에 문서로 남길 수 있으며 언제든 변경하거나 철회할 수 있다.

서초구보건소에 따르면 2024년 6월 사전연명의료의향서 등록 사업을 시작한 이후 2025년 7월 16일까지 총 972명의 구민이 등록에 참여했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

서초구 ‘사전연명의료의향서’ 운영 재개

입력 2026.03.20 09:58

  • 김은성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

삶의 마지막 결정하는 권리 보장 위해 운영

서초구 제공.

서초구 제공.

서울 서초구가 삶의 마지막 순간을 스스로 결정할 수 있는 권리를 보장하기 위해 사전연명의료의향서 등록 운영을 재개한다고 20일 밝혔다.

사전연명 의료결정제도는 임종 과정에 있을 때를 대비해 심폐소생술과 항암제 투여, 인공호흡기 착용 등 치료 효과 없는 무의미한 연명의료를 시행하지 않거나 중단하겠다는 의사를 미리 문서로 남기는 제도다.

이 제도에 따라 만 19세 이상 성인이면 누구나 연명의료 중단 및 완화의료(호스피스) 병동 이용 의사를 사전에 문서로 남길 수 있으며 언제든 변경하거나 철회할 수 있다.

서초구보건소에 따르면 2024년 6월 사전연명의료의향서 등록 사업을 시작한 이후 2025년 7월 16일까지 총 972명의 구민이 등록에 참여했다. 그 후 보건소 내부 인력 부족 등으로 사업이 잠정 중단됐다가, 올해 담당 업무를 맡을 기간제 노동자를 채용해 다시 운영을 재개했다고 보건소는 설명했다. 올해 등록 운영 기간은 오는 11월 30일까지다.

사전연명의료의향서 상담 및 등록은 사전예약제로 운영된다. 자세한 문의는 서초구보건소 사전연명의료상담실(02-2155-8140, 8116)로 하면 된다. 아울러 구는 지난 2023년부터 지속해 온 ‘장기기증 희망 등록 사업’을 올해도 운영한다.

전성수 구청장은 “사전연명의료의향서와 장기기증 등록은 개인의 존엄성을 지키는 동시에 타인에게 새로운 삶의 희망을 전하는 선택”이라며 주민들이 삶의 마지막을 자신의 뜻에 따라 존엄하게 맞이할 수 있도록 지역 내 지원체계를 강화하겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글