충북도, 중동사태 피해기업에 경영안정자금 500억 원 투입

충북도가 최근 중동사태 여파로 자금난에 처한 도내 중소기업을 위해 경영안정자금을 긴급 투입한다.

도는 중동사태 글로벌 경제 파급 및 수출입 거래·물류 차질 등으로 경영 위기에 처한 중소기업을 위해 500억 원을 중동사태 피해기업에 우선 지원한다고 20일 밝혔다.

이번 지원은 대금 결제 지연, 계약 취소, 운송 제재 등으로 직접적인 타격을 입은 수출입 기업뿐만 아니라, 지속적인 유가 상승으로 경영 부담이 가중된 도내 수출(100만 불 이상) 기업과 일반화물운송업을 등이 대상이다.

특히 대금 결제 지연, 계약 취소, 운송 제재 등으로 실질 피해를 본 수출입 기업뿐 아니라, 유가 상승으로 운송비와 원자재 가격이 급등한 기업까지 폭넓게 지원한다.

도는 자금 경색 완화를 위해 별도의 복잡한 평가 절차 없이 적격 여부와 피해 사실 등 최소 요건만 확인하는 ‘패스트트랙’ 방식을 도입한다.

기업당 최대 5억 원 한도, 2년 일시상환 조건으로 자금을 지원하며 금융 취약기업의 대환(갈아타기) 자금이나 기존 수혜기업의 만기 연장(1년)도 허용된다.

이제승 충북도 경제통상국장은 “이번 지원이 중동 전쟁이라는 외부 충격으로 예상치 못한 어려움을 겪는 도내 중소기업에 단비가 됐으며 한다”며 “정부 및 관계기관과 협력해 선제적 점검과 현장 맞춤형 지원에 전력을 다하겠다”고 말했다.