‘단종의 부활’ 내죽리 은행나무···경북도, 국가산림문화자산 추진

경북도는 흥행 열풍인 영화 ‘왕과 사는 남자(왕사남)’ 속 비운의 왕 단종과 그를 지키려 했던 금성대군의 서사가 깃든 영주 내죽리 은행나무와 경주 왕신리 운곡서원 은행나무를 ‘국가산림문화자산’으로 신규 지정할 계획이라고 20일 밝혔다.

국가산림문화자산은 산림청장이 지정하는 제도로, 산림 또는 산림과 관련해 형성된 생태적·경관적·정서적 가치가 높은 유형·무형 자산을 의미한다. 현재 경북에는 16곳이 지정·관리되고 있다.

영주 내죽리 은행나무(영주시 순흥면 내죽리 98)는 단종 복위를 꾀하다 숨진 금성대군의 넋이 깃든 나무로 전해진다. 조선 후기 학자 성호 이익의 문집 ‘성호사설’에는 단종 폐위 이후 200년간 고사했던 나무가 단종이 복위되고 금성대군을 비롯해 희생된 사람들의 넋을 기리는 제단을 쌓자 새잎을 피웠다는 이야기가 전해진다.

마을 사람들은 이후 나무의 신비로운 소생을 부활한 단종의 몸으로 믿었다고 한다. 이 은행나무는 1982년 보호수로 지정돼 지금까지도 지역 주민들에게 수호신과 같은 존재로 여겨지고 있다.

경주 왕신리 운곡서원 은행나무(경주시 강동면 왕신리 310) 역시 같은 해 보호수로 지정됐다. 금성대군과 함께 단종 복위를 도모하다 죽은 권산해의 후손 권종락이 영주 내죽리 은행나무 가지를 가져와 심은 것으로 알려져 충절의 의미를 더한다. 가을이면 서원 일대를 황금빛으로 물들이며 뛰어난 경관을 연출한다.

경북도는 ‘왕사남’ 열풍을 계기로 급증하는 역사 관광 수요를 지역으로 끌어들이겠다는 구상이다. 산림자원과 역사 콘텐츠를 결합한 관광 프로그램을 통해 방문객 유입을 확대하고 지역경제 활성화로 이어간다는 계획이다.

왕사남은 왕위에서 쫓겨나 영월 청령포로 유배된 어린 선왕 단종과 그를 맞이한 광천골 마을 사람들의 이야기를 그린 작품이다. 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 왕사남은 20일 오전 10시30분 기준 1395만3452명의 관객을 동원하며 1400만 관객을 눈앞에 두고 있다.