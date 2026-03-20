‘통일교 금품수수 의혹’ 전재수, 18시간 조사 후 귀가···“당당하다”

통일교로부터 수천만원 상당 금품을 받은 혐의를 받는 전재수 더불어민주당 의원이 정교유착 검·경 합동수사본부에서 18시간 동안 조사를 받았다.

전 의원은 20일 오전 4시10분쯤 서울 서초구 서울고검에 마련된 합수본에서 조사를 마친 뒤 귀가했다. 전날 오전 10시에 뇌물수수와 정치자금법 위반 혐의 피의자 신분으로 출석한 지 18시간 만이다. 전 의원이 합수본 조사를 받은 것은 이번이 처음이다.

전 의원은 조사를 마치고 나가면서 “18시간 동안 모든 의혹에 대해 소상히 설명했다”며 “합수본에서 판단할 것으로 생각한다. 최대한 빠른 시간 내에 결론을 내주시길 기대한다”고 말했다. 전 의원은 오는 6월 치러질 지방선거에서 가장 유력한 민주당 부산시장 후보다. 전 의원은 “결백하기 때문에 해양수산부 장관직을 내려놓고 의혹에 당당하게 정면으로 맞설 수 있었다”고 밝혔다.

전 의원은 자신의 책 500권을 통일교가 구매해줬다는 의혹에 대해 “저에게 온 돈이 아니다. 출판사로 입금됐고 출판사가 책을 보냈고 세금계산서를 발행한 아주 정상적인 거래”라며 “저는 사전에 인지한 사실이 전혀 없다”고 말했다. 부산에서 열린 통일교 행사에 참석한 것에 대해서는 “통일교 행사임을 인지하고 참석한 적은 없다”며 “그런 식이면 대한민국 국회의원 300명 전부 다 의혹이 있는 것으로 판단할 수밖에 없다”고 말했다.

전 의원은 ‘한일 해저터널과 같은 통일교 현안 청탁을 받은 적이 있냐’는 질문에 “수사기관에 소상히 설명했다. (합수본에서) 판단할 거로 생각한다”고 말했다. 자신의 보좌진이 증거 인멸 혐의로 수사를 받는 데 대해서는 “저와, 또 이 사건과 전혀 관계가 없는 일”이라고 말했다. 지난 18일 자신의 배우자가 합수본에서 참고인 조사를 받은 데 대해서는 “조금이라도 의심스럽다 싶으면 남김없이 수사하는 차원으로 안다”고 밝혔다.

전 의원은 2018년 무렵 통일교 측으로부터 한일 해저터널 등 통일교 현안 청탁과 함께 현금 2000만원과 1000만원 상당의 명품 시계 1점을 받은 혐의를 받는다. 앞서 윤영호 전 통일교 세계본부장은 지난해 8월 민중기 특별검사팀 조사에서 2018~2020년 전 의원, 임종성 전 민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원 등에게 수천만원 상당의 금품을 건넸다고 진술했다.

합수본은 이번 조사에서 전 의원을 상대로 그간 제기됐던 의혹 전반을 추궁한 것으로 전해졌다. 합수본은 통일교의 ‘TM(True Mother·한학자 총재를 뜻함) 특별보고’ 문건에 언급된 전 의원 관련 내용과 윤 전 본부장 진술, 보좌진의 증거인멸 의혹 등에 대해 질문한 것으로 전해졌다. ‘전 의원 미팅’이란 문구와 함께 ‘유니버설 재단 및 선화예술중고 이전 개발’ 등이 적힌 통일교 내부 문건 내용에 대한 조사도 진행됐을 것으로 보인다.

합수본은 전 의원 조사 내용을 분석한 뒤 추가 소환 및 기소 여부를 결정할 방침이다. 다만 지방선거 후보 결정이 임박한 데다 전 의원에 대한 조사가 전날 장시간 진행돼 추가 소환조사는 하지 않을 가능성이 크다는 전망이 나온다.