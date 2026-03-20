당신도 ‘아미’?…서울 광화문광장·명동 곳곳에서 “보라합니다”

방탄소년단(BTS)을 보기 위해 세계 곳곳에서 ‘아미’(BTS 팬클럽)들이 서울 광화문광장에 모이면서 국내 유통업계도 분주하다. BTS 상징색으로 건물 내외부를 꾸미거나 공연 당일을 전후해 한정 음료를 출시하는 등 ‘보라색 특수’ 잡기에 나섰다. 광화문광장 인근에는 보라색 패션 아이템을 착용하거나 여권을 제시하면 할인 혜택을 제공하는 매장들도 있다.

21일 광화문광장에도 보라색 아이템을 장착한 아미들이 총집결할 것으로 보인다.

보라색이 BTS 상징색이 된 것은 2016년 11월부터다. 당시 팬미팅에서 팬들이 흰색 빛이 나오는 공식 응원봉에 보라색 봉투를 덧씌우는 이벤트를 선보이자, BTS 멤버 뷔가 감격하며 “보라색의 뜻이 뭔지 아느냐. 빨주노초파남보 무지개의 마지막 색인 보라색은 상대방을 믿고 오랫동안 사랑하자는 의미다. 방금 제가 지었다”고 말한 것이 계기가 됐다.

여기에 뷔가 또 “보라합니다”라는 말을 하면서 ‘보라해(I Purple You)’는 BTS와 아미들 사이에서 “사랑해”라는 의미로 통용되고 있다. 이후 BTS가 공연하러 가는 세계 주요 도시들은 BTS를 환영한다는 의미로 에펠탑과 엠파이어 스테이트 빌딩 등 랜드마크를 보라색으로 점등했다.

롯데백화점이 오후 6시부터 10시까지 명동에 있는 본점과 에비뉴엘 외벽을 보라색 조명으로 연출하는 것도 같은 이유다. 공연 당일인 21일에는 오후 11시까지 보랏빛으로 물든다.

광화문광장 인근 식당들도 창가 자리를 보라색 아이템으로 꾸몄는데, 치킨 프랜차이즈 BBQ는 청계광장점 안팎을 풍선 등으로 보라색으로 단장했다. LF도 명동 해지스 플래그십 스토어 ‘스페이스H 서울’ 외관 조명을 22일까지 보라색으로 연출한다.

BTS 소속사인 하이브와 함께 신세계백화점은 다음달 12일까지 명동 본점에서 팝업스토어를 연다. 국내 유통업체가 진행하는 유일한 팝업행사로, BTS 신보와 최근 출시한 공식 응원봉(아미밤) 등 관련 상품을 만나볼 수 있다. BTS 정규 5집 앨범 메시지를 시각화한 미디어아트도 펼쳐지는데, BTS 공식 팬 플랫폼 ‘위버스’에서 사전예약해야 들어갈 수 있다.

신세계백화점은 본점 외벽 대형 전광판에 BTS 신곡 뮤직비디오를 송출하기도 한다.

다양한 할인행사도 진행된다. 파리크라상 법인의 커피 브랜드 커피앳웍스 이마빌딩 광화문점은 공연 당일 보라색 패션 아이템을 착용한 고객에게 20% 할인 혜택을 제공한다.

롯데백화점은 29일까지 본점과 잠실점에 있는 K패션 전문관 ‘키네틱 그라운드’에서 여권을 제시하면 최대 10% 할인 등 쇼핑 혜택을 준다. 신세계면세점은 31일까지 K콘텐츠 쇼핑 캠페인을 열어 즉시 사용 가능한 할인 쿠폰과 최대 3만원 쇼핑 지원금 등을 제공하는데, 명동점 K팝 특화매장인 ‘K웨이브존’에 마그넷과 퍼즐 등 BTS 관련 상품 구성을 확대했다.

한정판 음료도 나왔다. 커피전문점 폴 바셋은 22일까지 광화문 일대 매장에서 라벤더 아이스크림을 한정 판매한다. 보라색인 라벤더 아이스크림은 지난해 여름 시즌 일부 매장에서 한시적으로 판매했던 제품으로, 이번에는 BTS 공연 날짜에 맞춰 일주일간 선보인다. 폴&밀도 광화문점, 종각역점, 광화문 디타워점, 코리아나 호텔점 등 총 4곳에서 판매한다.

할리스도 22일까지 세종로점, 센터포인트점, 태평로점, 명동역점, 청계천점, 종각역점 등 6개 매장에서 ‘서울 오로라 스파클링’을 판매한다. 서울 오로라 스파클링은 태극 문양에서 영감을 받은 제품이다. 청색(음)은 소다로, 홍색(양)은 체리로 색과 맛을 냈는데 음료를 섞으면 오로라를 연상케 하는 보랏빛으로 변한다.

스타벅스는 서울 해 질 녘을 연상시키는 ‘서울 석양 오미자 피지오’를 출시했다. 이 음료도 저어 마시면 보랏빛으로 색깔이 변하는데, 광화문과 명동·강남 등 외국인 관광객 방문 비율이 높은 서울 지역 100개 매장에서 판매되고 있다.