아미를 위한 ‘방탄 멤버 완전 정복’ 가이드

2013년 데뷔한 방탄소년단(BTS)은 현재 지구상에서 가장 유명한 보이그룹이다. 방탄소년단 일곱 멤버들의 간략한 특징을 모아보았다.

(1) 진 1992.12.04 (34세)

본명 김석진. 그룹의 맏형이자 서브보컬이다. 경기도 안양 출신으로 육군 제5보병사단에서 만기 전역했다. 데뷔 이전인 2011년 건국대학교 영화예술학과의 연기전공으로 입학했다. 방탄소년단의 공식 비주얼 멤버로, 각종 방송에서 본인을 ‘월드 와이드 핸섬’이라고 소개하기도 했다. 순하고 선한 인상을 주는 얼굴로 팬들 사이에서는 ‘상견례 프리패스 상’이라고 불리기도 한다. 경기도에서 태어났으나 충청도 출신 부모님 아래서 자라 진한 충청도 사투리를 구사한다. 비음이 약간 섞인 부드러운 목소리가 특징이다. 2023년 10월 싱글 1집<The Astronaut>으로 솔로데뷔했다.

(2) 슈가 1993.03.09 (33세)

본명 민윤기. 리드래퍼 포지션이다. 멤버 RM과 함께 그룹의 작사와 프로듀싱을 담당하고 있다. 데뷔 전 생긴 어깨 부상으로 사회복무요원으로 복무했다. 대구 북구 출신으로 KBO 삼성라이온즈의 팬이다. 어려보이는 얼굴에 웃을때 가늘게 휘어지는 눈과 시원한 입매가 매력 포인트다. 솔로활동때는 Agust D(어거스트 디)라는 이름을 쓴다. 자작랩을 담은 믹스테이프를 공개하기도 했다. 2023년 4월 Agust D 앨범<D-DAY>로 정식 솔로데뷔 했다. 꾸준히 기부활동을 해온 것으로 유명하다. 2018년을 시작으로, 소아암 재단, 코로나19 피해복구, 경북 산불, 튀르키예 지진 등에 기부했다. 지난해에는 세브란스 병원 내 자폐스펙트럼 장애 치료센터인 ‘민윤기 치료센터’ 건립을 위해 50억 원을 기부했다.

(3) RM(알엠) 1994.09.12 (32세)

본명 김남준. 메인래퍼이자 리더다. 육군 제15보병사단에서 병장 만기 전역했다. 방탄소년단의 주요 작곡가이자 작사가이다. 올해 1월 기준 케이팝 아이돌 저작권 등록곡 수 순위에서 3위를 기록했다. 중저음의 목소리로 하는 랩이 특징이다. 쌍꺼풀이 없는 긴 눈과 보조개가 매력 포인트다. 데뷔 초기 ‘랩몬스터’라는 이름으로 활동하다가 2017년 ‘RM’으로 활동명을 변경했다. 그룹의 대표 ‘브레인’이다. 2018년에는 방탄소년단을 대표해 유엔총회에서 ‘나를 사랑하자’는 주제로 연설을 했고, 지난해 10월 열린 APEC 대한민국 경주 정상회의 CEO 서밋에서 기조연설을 했다. 각종 인터뷰나 수상소감시 그룹을 대표해 영어로 답변을 하는 경우가 많은데, 특히나 훌륭한 영어 실력으로 화제가 되기도 했다.

(4) 제이홉 1994.02.18 (32세)

본명 정호석. 광주 북구 출신이다. 육군 제36보병사단에서 병장 만기 전역했다. 방탄소년단을 대표하는 메인댄서로서 그룹의 안무 구성과 특별무대 등에서 선보이는 댄스브레이크를 주로 담당한다. 그 이유로 ‘안무팀장’ 이라는 별명이 붙기도 했다. 데뷔 전에는 광주의 한 스트리트 댄서 크루의 멤버로 활동했었다. 주 종목은 안무이지만 서브래퍼이자 서브보컬로서도 활약한다. 슈가, RM과 함께 작사 작곡을 하기도 한다. 웃을 때면 반달모양이 되는 약간 처진 눈이 매력 포인트다. ‘희망’이라는 이름처럼 밝고 긍정적인 에너지를 자랑한다. 2022년 7월 정규 1집 <Jack in the box>를 발매한 뒤 활발한 솔로활동을 이어왔다.

(5) 지민 1995.10.13 (31세)

본명 박지민. 메인댄서이자 리드보컬이다. 육군 제5보병사단에서 병장으로 만기전역했다. 부산 금정구 출신이다. 중학교때 1년간 현대무용을 배워 부산예술고등학교 무용과의 전체 수석으로 입학했다. 흰 피부에 말랑한 느낌을 주는 얼굴로 팬들 사이에서 ‘망개떡’이라는 애칭으로 불린다. 순한 인상의 얼굴에 도톰한 입술이 매력이다. 노래 기술이 좋은 것과 더불어 음색이 굉장히 독특하다. 대부분 곡의 도입부나 브릿지를 맡으며 방탄소년단의 ‘도입부 요정’이자 그룹을 대표하는 음색으로 꼽힌다. 2023년 3월 발매한 솔로 미니1집 앨범 <FACE>로 대한민국 솔로가수 최초 빌보드 ‘핫100’ 차트 1위, 대한민국 솔로가수 최초 ‘아티스트 핫100’ 차트 1위를 기록했다.

(6) V (뷔) 1995.12.30 (31세)

본명 김태형. 포지션은 댄서이자 서브보컬이다. 대구 서구 출신으로 육군 제2군단 군사경찰 특수임무대 병장 만기전역 했다. 방탄소년단의 비주얼멤버로 시원시원하고 뚜렷한 이목구비가 특징이다. 애칭은 ‘태태’로 학창 시절부터 불렸던 별명이기도 하다. 허스키하고 낮은 목소리를 가졌다. 가창력도 좋은 편이다. 유명 드라마의 OST로 참여하기도 했다. 드라마 <이태원 클라쓰>의 ‘Sweet Night’은 직접 작사·작곡한 곡으로 발매와 동시에 국내 모든 차트를 석권했다. <그해 우리는>의 ‘Christmas Tree’는 한국 OST 최초로 미국 빌보드 ‘핫100’ 차트에 차트인 했다. 방탄소년단 멤버중 유일하게 연기 경험이 있다. 2016년 KBS 2TV 드라마 <화랑>에 조연 ‘한성’ 역으로 출연하기도 했다. 2023년 9월 미니 1집 <Layover>로 솔로 데뷔했다.

(7) 정국 1997.09.01 (29세)

본명 전정국. 그룹의 막내이자 메인보컬, 서브댄서를 맡고있다. 부산 북구 출신으로 육군 제5보병사단 병장으로 만기 전역했다. ‘황금막내’라는 말의 시초가 된 멤버다. 랩, 댄스, 보컬 등 빠지는게 없다며 RM이 붙여준 별명이다. 모든 것을 다 잘하는 ‘올라운더’ 아이돌의 대표 사례로 격한 춤을 추면서도 흔들리지 않는 라이브 실력을 가졌다. 남성적인 얼굴형에 둥글고 순한 눈매가 특징이다. 오른팔에는 문신이 많은데, 특히 손등에는 팬덤명 ‘army’를 문신으로 새기기도 했다. 2023년 7월 디지털 싱글 ‘Seven’으로 솔로데뷔했다. 데뷔곡으로 빌보드 차트 ‘핫100’ 1위를 기록했다. 외신은 그를 마이클 잭슨이나 저스틴 팀버레이크에게 비견해 ‘새로운 팝의 왕’이라고 부르기도 했다. 2023년 미국 음악 매체 ‘롤링 스톤’이 발표한 ‘역사상 가장 위대한 가수 200인’에 한국 남자 가수로는 유일하게 이름을 올렸다.