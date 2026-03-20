국힘 송언석 “‘성추행 탈당 장경태’ 의원직 제명해야…민주당은 징계 미루다 꼬리 자르기”

송언석 국민의힘 원내대표가 20일 탈당 의사를 밝힌 장경태 더불어민주당 의원에 대해 “여야 합의로 장 의원을 윤리위원회에 회부하여 국회의원직을 제명할 것을 제안한다”고 밝혔다.

송 원내대표는 이날 국회에서 열린 당 원내대책회의에서 “전날 경찰 수사심의위원회가 장 의원의 성추행 혐의에 대해 송치 결론을 냈는데 이 사건이 알려진 지 무려 4개월 만의 일”이라며 “그리고 조금 전 장 의원이 탈당했다는 속보가 떴다”며 이같이 말했다.

송 원내대표는 “징계를 질질 끌어오다가 4개월 만에 탈당으로 꼬리 자르기를 하려는 것 아닌가 하는 생각이 든다”며 “더불어민주당은 꼬리 자르기로 끝낼 생각하지 말고 이 사건에 대해서 대국민 사과를 할 것을 강력히 촉구한다”고 했다.

서울경찰청은 전날 장 의원 사건에 대한 수사심의위원회(수심위)를 열고 준강제추행 혐의는 송치하고 성폭력특례법(비밀준수) 혐의는 보완 수사 후 송치하는 것으로 결정했다고 밝혔다. 장 의원은 2024년 10월 서울 영등포구 여의도의 한 식당에서 다른 의원실 여성 비서관을 성추행한 혐의를 받는다.

장 의원은 이날 페이스북에서 “오늘 20년간 몸담았던 당을 떠나고자 한다”며 “당에 누가 되지 않도록 결백을 입증하고 돌아오겠다”고 밝혔다.

장 의원은 서울 동대문구을 지역구의 재선 의원이며 민주당 서울시당위원장을 맡고 있다. 당 최고위원과 정치혁신위원장, 전국청년위원장 등 주요 당직을 지냈다. 현재 국회 법제사법위원회 소속이다. 정청래 당대표의 출마 선언에 동행하고 당선에 기여하는 등 측근으로 분류된다.