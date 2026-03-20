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국힘 송언석 “‘성추행 탈당 장경태’ 의원직 제명해야…민주당은 징계 미루다 꼬리 자르기”

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본문 요약

송언석 국민의힘 원내대표가 20일 탈당 의사를 밝힌 장경태 더불어민주당 의원에 대해 "여야 합의로 장 의원을 윤리위원회에 회부하여 국회의원직을 제명할 것을 제안한다"고 밝혔다.

송 원내대표는 이날 국회에서 열린 당 원내대책회의에서 "전날 경찰 수사심의위원회가 장 의원의 성추행 혐의에 대해 송치 결론을 냈는데 이 사건이 알려진 지 무려 4개월 만의 일"이라며 "그리고 조금 전 장 의원이 탈당했다는 속보가 떴다"며 이같이 말했다.

송 원내대표는 "징계를 질질 끌어오다가 4개월 만에 탈당으로 꼬리 자르기를 하려는 것 아닌가 하는 생각이 든다"며 "더불어민주당은 꼬리 자르기로 끝낼 생각하지 말고 이 사건에 대해서 대국민 사과를 할 것을 강력히 촉구한다"고 했다.

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국힘 송언석 “‘성추행 탈당 장경태’ 의원직 제명해야…민주당은 징계 미루다 꼬리 자르기”

입력 2026.03.20 10:57

수정 2026.03.20 10:58

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  • 이예슬 기자

  • 기사를 재생 중이에요

장경태 더불어민주당 의원이 지난 19일 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 자신의 성추행 의혹 사건 관련 수사심의위원회에 출석하기 위해 청사로 향하고 있다. 연합뉴스

장경태 더불어민주당 의원이 지난 19일 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 자신의 성추행 의혹 사건 관련 수사심의위원회에 출석하기 위해 청사로 향하고 있다. 연합뉴스

송언석 국민의힘 원내대표가 20일 탈당 의사를 밝힌 장경태 더불어민주당 의원에 대해 “여야 합의로 장 의원을 윤리위원회에 회부하여 국회의원직을 제명할 것을 제안한다”고 밝혔다.

송 원내대표는 이날 국회에서 열린 당 원내대책회의에서 “전날 경찰 수사심의위원회가 장 의원의 성추행 혐의에 대해 송치 결론을 냈는데 이 사건이 알려진 지 무려 4개월 만의 일”이라며 “그리고 조금 전 장 의원이 탈당했다는 속보가 떴다”며 이같이 말했다.

송 원내대표는 “징계를 질질 끌어오다가 4개월 만에 탈당으로 꼬리 자르기를 하려는 것 아닌가 하는 생각이 든다”며 “더불어민주당은 꼬리 자르기로 끝낼 생각하지 말고 이 사건에 대해서 대국민 사과를 할 것을 강력히 촉구한다”고 했다.

서울경찰청은 전날 장 의원 사건에 대한 수사심의위원회(수심위)를 열고 준강제추행 혐의는 송치하고 성폭력특례법(비밀준수) 혐의는 보완 수사 후 송치하는 것으로 결정했다고 밝혔다. 장 의원은 2024년 10월 서울 영등포구 여의도의 한 식당에서 다른 의원실 여성 비서관을 성추행한 혐의를 받는다.

장 의원은 이날 페이스북에서 “오늘 20년간 몸담았던 당을 떠나고자 한다”며 “당에 누가 되지 않도록 결백을 입증하고 돌아오겠다”고 밝혔다.

장 의원은 서울 동대문구을 지역구의 재선 의원이며 민주당 서울시당위원장을 맡고 있다. 당 최고위원과 정치혁신위원장, 전국청년위원장 등 주요 당직을 지냈다. 현재 국회 법제사법위원회 소속이다. 정청래 당대표의 출마 선언에 동행하고 당선에 기여하는 등 측근으로 분류된다.

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