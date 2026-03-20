국립소방병원, 지역주민 대상 진료 확대 나선다

국립소방병원이 지역주민들을 대상으로 진료 과목과 운영 시간을 대폭 확대한다.

충북 음성군은 국립소방병원이 오는 23일부터 11개 과목으로 진료 범위를 넓히고 운영 시간도 대폭 확대한다고 20일 밝혔다.

맹동면 충북혁신도시에 건립된 소방병원은 오는 6월 정식 개원에 앞서 지난해 12월29일부터 소방·경찰공무원 및 직계가족을 대상으로 5개 과목에 대해 시범진료를 시작했다.

이어 올해 2월에는 지역 내 의료 수요가 높은 소아청소년과와 산부인과를 중심으로 지역 주민 대상 시범 진료를 진행 중이다.

소방병원은 오는 23일부터 기존 소아청소년과와 산부인과를 포함해 내과(소화기, 순환기, 감염), 외과(대장항문, 일반외과, 화상), 재활의학과, 신경과, 신경외과, 정형외과, 이비인후과, 정신건강의학과, 가정의학과 등 총 11개 과목의 시범 진료를 제공한다.

운영 시간도 화·수·목요일 전일 진료, 월요일 오후 1시30분~오후 4시30분, 금요일 오전 9시~낮 12시로 확대된다.

기존에는 주 2회(화·목요일) 휴진, 월요일 오후 및 수·금요일 오전 제한 진료를 시행해 왔다.

국립소방병원은 6월 정식 개원을 앞두고 시범 진료를 확대해 진료시스템을 최종 점검할 계획이다.

소방병원은 연면적 3만 9558㎡에 지하 2층~지상 4층 규모로 조성됐다. 총 302개의 병상을 갖춘 종합병원이다. 서울대병원이 위탁 운영을 맡았다.

소방병원은 오는 6월 입원실, 수술실, 응급실, 인공신장실 등을 포함한 19개 진료과의 정식 개원을 목표로 하고 있다. 애초 소방 공무원의 치료와 재활을 주목적으로 지어졌으나 지역 주민을 위한 의료 서비스도 함께 제공한다.

군 관계자는 “오는 6월 정식 개원 전까지 서울대병원의 우수한 의료 시스템이 지역에 성공적으로 자리 잡을 수 있도록 군에서도 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.