“책과 노니는 봄” 서울책보고·아트책보고 북토크·전시 연다

서울책보고, 봄 기획전부터 유현준 등 북 토크 서울아트책보고, 그림책·아트북 큐레이션 전시

서울시가 도서 복합문화공간인 ‘서울책보고’와 ‘서울아트책보고’에서 봄맞이 전시·북 토크·체험을 아우르는 다양한 프로그램을 선보인다고 20일 밝혔다.

서울책보고(송파구 잠실나루역)와 서울아트책보고(구로구 고척스카이돔)는 시가 (사)대한출판문화협회에 위탁 운영하는 복합문화공간이다.

서울책보고에서는 ‘책과 함께하는 느린 산책’을 주제로 기획전 ‘페이지 산책(PAGE PICNIC)’을 5월 31일까지 연다. 봄을 맞아 원형 서가 사이를 거닐며 마음에 남는 문장을 찾고 라운지에서 한 페이지씩 책을 읽을 수 있도록 기획했다.

북토크도 이어진다. 4월 29일 건축가 유현준이 ‘도시는 무엇으로 사는가’ 10주년 전면 개정판과 함께 독자와 만난다. 5월 21일에는 TBWA코리아 광고인 출신 김민철 작가가 ‘무정형의 삶’ 이후 2년 만에 신작으로 북토크 무대에 오른다.

그 외 ‘실연 당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬 모임’ 의 백명옥 작가의 서재를 재현한 ‘작가의 서재’와 각 분야 전문가가 ‘쉬는 날 봄 소풍 가방에 넣어가고 싶은 책’을 엄선한 큐레이션 전시도 운영된다.

서울아트책보고는 어린이와 가족 관람객을 위한 전시 체험 프로그램 ‘처음 만나는 세계’를 5월 31일까지 운영한다. 삶의 다양한 ‘처음’을 담은 그림책을 통해 어린이와 가족에게 공감과 응원의 메시지를 전할 예정이다.

아트북 1만9000여권이 소장된 아트책보고 열람실의 첫 큐레이션 전시 ‘정말이지, 그 책에는 없는 게 없어’도 5월 19일까지 열린다. ‘수집’을 주제로 일상 속 기록과 수집된 사물들이 책으로 구조화되는 과정을 탐색할 수 있다.

서울책보고·서울아트책보고의 봄 시즌 프로그램 관련한 자세한 내용은 각 기관 홈페이지 및 SNS에서 확인할 수 있다.

오지은 서울도서관장은 “서울책보고와 서울아트책보고는 책을 중심으로 문화 콘텐츠와 커뮤니티 활동이 어우러지는 공공 책문화 공간”이라며 “북토크를 통해 작가와 깊이 있는 대화를 나누며 다양한 문화 경험을 즐길 수 있는 책 기반 복합문화공간으로 발전 시켜 나가겠다”고 말했다.