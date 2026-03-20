창간 80주년 경향신문

‘왕사남’ 1400만 관객 돌파, 역대 흥행 5위···‘국제시장’ 턱밑까지

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

영화 <왕과 사는 남자>가 흥행을 이어가며 1400만 관객 돌파를 눈앞에 뒀다.

<왕과 사는 남자>가 관객 1400만명을 넘기면 <명량>과 <극한직업>, <신과함께-죄와 벌>, <국제시장>에 이어 역대 국내 개봉작 중 흥행 5위에 올라서게 된다.

지난 18일 개봉한 동명 소설 원작의 <프로젝트 헤일메리>는 전날 5만3000여명이 관람해 2위에 올랐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘왕사남’ 1400만 관객 돌파, 역대 흥행 5위···‘국제시장’ 턱밑까지

입력 2026.03.20 11:15

수정 2026.03.20 12:10

펼치기/접기
  • 배문규 기자

  • 기사를 재생 중이에요

영화 <왕과 사는 남자> 포스터. 쇼박스 제공

영화 <왕과 사는 남자> 포스터. 쇼박스 제공

1000만 관객 돌파 이후에도 흥행을 이어가고 있는 영화 <왕과 사는 남자>가 관객 1400만명도 넘어섰다.

영화 홍보사 올라운드컴퍼니는 <왕과 사는 남자>가 20일 오전 누적 관객 1400만명을 넘겼다고 밝혔다. 지난달 4일 개봉한 <왕과 사는 남자>는 개봉 31일째인 지난 6일 1000만 관객을 돌파한 데 이어 45일째인 이날 1400만까지 넘겼다.

<왕과 사는 남자>가 관객 1400만명을 넘기면 <명량>(2014년·1761만)과 <극한직업>(2019년·1626만), <신과함께-죄와 벌>(2017년·1441만), <국제시장>(2014년·1425만)에 이어 역대 국내 개봉작 중 흥행 5위에 올라섰다.

<왕과 사는 남자>는 폐위된 단종 이홍위(박지훈 분)가 강원도 영월 청령포로 유배를 떠나 촌장 엄흥도(유해진)를 비롯한 마을 사람들과 어울리는 이야기를 담았다.

단종의 폐위와 사망이라는 역사적 사실에 마을 사람들과의 인간적 교감이라는 상상력을 더해 관객들의 호응을 이끌어냈다. 유해진·박지훈 등 극을 이끌어가는 주연 배우들의 호연과 더불어 한명회 역의 유지태, 궁녀 매화 역의 전미도, 금성대군 역의 이준혁 등의 연기도 호평받으며 ‘N차 관람’ 열기를 이어가고 있다.

20일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 국내 박스오피스 1위를 유지하고 있는 <왕과 사는 남자>에 이어 <프로젝트 헤일메리>가 전날 5만3000여명(매출액 점유율 32.1%)이 관람해 2위에 올랐다. 지난 18일 개봉한 동명 소설 원작의 <프로젝트 헤일메리>는 학계에서 밀려난 중학교 과학교사 그레이스(라이언 고슬링 분)가 인류 멸종을 막기 위해 우주로 떠나 뜻밖의 팀플레이를 펼치는 이야기를 담았다.

배우 이동휘가 ‘이동휘’ 역을 연기하고, 제작에도 참여한 영화 <메소드연기>는 6000여명이 관람하며 3위를 차지했다. 픽사 스튜디오의 애니메이션 <호퍼스>는 관객 4000여명으로 4위, 일본의 동명 소설을 원작으로 한 <폭탄>은 3000여명으로 5위를 기록했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글