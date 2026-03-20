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본문 요약

이란이 봉쇄 중인 호르무즈 해협을 지나는 선박에 통행료를 부과하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다.

20일 로이터통신에 따르면 이란 의회는 호르무즈 해협을 이용하는 국가들에 통행료와 세금을 부과하는 법안을 논의 중이다.

한 이란 의원은 반관영 ISNA통신에 "호르무즈 해협을 통해 에너지와 식량을 운송하려는 국가는 이란에 통행료와 세금을 내야 한다는 내용의 초안을 검토 중"이라고 밝혔다.

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호르무즈 해협 지나려면 통행료 내라?···이란 의회, 법안 논의 중

입력 2026.03.20 11:15

수정 2026.03.20 11:23

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  • 김희진 기자

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하메네이 최측근 “제재한 나라들에 해상 통제 적용”

지난 11일(현지시간) 유조선들이 호르무즈 해협 근처인 오만 무산담반도 주변의 해역을 항해하고 있다. 로이터연합뉴스

지난 11일(현지시간) 유조선들이 호르무즈 해협 근처인 오만 무산담반도 주변의 해역을 항해하고 있다. 로이터연합뉴스

이란이 봉쇄 중인 호르무즈 해협을 지나는 선박에 통행료를 부과하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다.

20일(현지시간) 로이터통신에 따르면 이란 의회는 호르무즈 해협을 이용하는 국가들에 통행료와 세금을 부과하는 법안을 논의 중이다.

한 이란 의원은 반관영 ISNA통신에 “호르무즈 해협을 통해 에너지와 식량을 운송하려는 국가는 이란에 통행료와 세금을 내야 한다는 내용의 초안을 검토 중”이라고 밝혔다. 이란이 전 세계 석유 해상 교역량의 20% 이상이 지나는 에너지 핵심 수송로를 장악하고 수익화를 시도하는 것으로 해석할 수 있다고 로이터는 전했다.

다만 이란 의회가 어떤 목적에서 호르무즈 해협 통행료 법안을 검토하고 있는지는 불분명하다. 사망한 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이 최측근으로 꼽히는 모하마드 모흐베르는 이날 반관영 통신 메흐르에 전쟁 종료 이후 호르무즈 해협에 대한 새로운 시스템이 도입될 것이라며 “이란을 제재한 국가들에 대해 해상 통제를 적용할 수 있을 것”이라고 말했다.

이란은 지난달 28일 미국과 이스라엘의 공습으로 발발된 전쟁 이후 호르무즈 해협을 봉쇄했다. 호르무즈 해협을 무기화한 이란은 극소수 일부 선박 통행만 허용하고 있다. 이란이 자국과 가까운 국가 등을 대상으로 선별 통행을 허용하는 것은 호르무즈 해협에 대한 지배력을 과시하는 동시에, 외교적 고립을 완화하려는 조치로 해석된다.

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