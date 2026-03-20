경북교육청, 중동 귀국 학생 지원 강화···취학부터 심리·돌봄까지 통합 지원

경북교육청은 중동 지역 정세 불안으로 재외동포와 동반가족의 국내 입국이 이어짐에 따라 귀국 학생의 학교 적응을 지원하기 위한 ‘중동 상황 관련 귀국 학생 지원 계획’을 수립·추진한다고 20일 밝혔다.

경북 지역에서도 귀국 학생이 발생하면서 학교 현장에서는 취학·편입학, 심리 지원, 돌봄 등 다양한 지원 요구가 나타나고 있어 체계적인 대응 필요성이 커지고 있다. 이에 교육청은 취학·편입학, 학교 급식, 심리·정서, 돌봄 및 방과후, 원스톱 지원 체계를 중심으로 통합 지원을 추진한다.

취학·편입학은 영유아부터 초·중·고까지 맞춤 지원을 강화하고, 예방접종증명서 등 일부 서류는 사후 보완이 가능하도록 해 취학 지연을 막는다. 재학증명서 제출이 어려운 경우에는 이수 인정 평가를 통해 학년을 배정할 계획이다.

급식은 취학 초기부터 즉시 제공되도록 지원하고, 학생 증가 시 추가 식품비 지원과 학교 급식 운영 지원도 병행한다. 심리·정서 분야에서는 Wee센터를 중심으로 상담과 심리검사를 실시하고, 필요 시 전문기관 치료와 학생마음바우처를 연계한다.

돌봄 및 방과후는 초등 저학년 중심으로 돌봄교실과 프로그램 참여를 지원하고, 지역아동센터 연계 등을 통해 생활 적응을 돕는다. 방과후 프로그램 이용권과 자유수강권 지원을 통해 학습 공백 최소화도 병행한다.

경북교육청 관계자는 “교육청 내 전담 창구를 한시적으로 운영해 취학·편입학부터 심리·돌봄까지 정보를 통합 안내하고, 교육지원청을 중심으로 귀국 학생 현황을 수시로 파악·관리할 방침”이라며 “귀국 학생들이 낯선 환경에서도 안정적으로 학교생활에 적응할 수 있도록 신속하고 촘촘하게 지원하겠다”고 말했다.