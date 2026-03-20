고환율·중동사태에···중기부-중진공, 중소기업 정책자금 ‘만기 1년 연장’

중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단(중진공)은 고환율과 중동 불안 여파로 경영 애로를 겪는 중소기업을 위해 정책 자금 ‘특별 만기 연장’을 시행한다고 20일 밝혔다.

이번 특별 만기 연장은 원·달러 환율 상승과 중동 정세 악화로 원부자재 수입 비용과 물류비 등이 늘면서 중소기업 수익성이 악화한 데 따른 조치다. 정책 자금 대출 원금 상환 기간을 1년 연장해 상환 부담을 줄여줌으로써 연쇄 부실을 방지하겠다는 취지다.

지원 대상은 중진공 정책 자금 대출 잔액을 보유한 기업 중 고환율과 중동 상황으로 경영 애로를 겪는 중소기업이다. 올해 원금 상환이 도래하고 원부자재·상품 수입 비중이 매출의 20% 이상이거나 중동 국가에 상품을 수출하는 기업이어야 한다.

이번 특별 조치에서는 최소 원금 상환 조건을 적용하지 않으며 연장에 따른 가산 금리도 부과하지 않는다.

신청은 20일부터 올해 연말까지다. 중진공 직접 대출을 이용한 기업은 중진공에, 대리 대출을 이용한 기업은 해당 취급 은행을 통해 각각 접수하면 된다.

다만 신청 시 국세·지방세 체납, 금융기관 연체, 휴·폐업, 회생·워크아웃 등의 지원 제외 사항이 없어야 한다. 보증인 동의가 없거나 대리대출 취급 은행의 자체 규칙상 결격 사유가 있는 경우에도 지원이 제한된다.

특별만기 연장 신청과 관련한 자세한 내용은 중진공 홈페이지에서 볼 수 있다. 문의는 중진공 지역본부와 지부, 중소기업통합콜센터(1357)로 하면 된다.

강석진 중진공 이사장은 “우리 중소기업들이 일시적인 유동성 위기로 무너지지 않도록 든든한 버팀목 역할을 하겠다”고 말했다.