“범행 동기 기억나지 않는다”던 ‘남양주 스토킹 살해범’ 김훈, “관계 회복 위해 접근” 진술

경기 남양주시에서 전자발찌를 착용한 채 20대 여성을 ‘스토킹 살해’한 혐의를 받는 김훈이 “피해자와 관계를 회복하기 위해 접근했다”고 경찰에 진술한 것으로 전해졌다.

20일 남양주북부경찰서에 따르면 김훈은 경찰에 “(피해 여성) A씨와 이야기를 하고 싶었고 관계를 회복하기 위해 찾아갔다”고 진술했다. 다만 살인 혐의와 관련한 범행 동기 등 핵심 부분에 대해서는 기억이 나지 않는다며 진술을 회피하고 있다.

김훈은 지난 14일 오전 8시58분쯤 남양주시 오남읍의 한 길거리에서 과거 교제했던 A씨를 살해한 혐의를 받는다. 당시 A씨가 탄 차의 창문을 깨고 범행을 저지른 김훈은 과거 다른 성범죄 전력으로 차고 있던 전자발찌를 끊은 뒤 자신의 차를 타고 달아났다가 약 1시간 만에 양평군에서 검거됐다.

김훈은 검거될 당시 불상의 약물을 복용해 체포 직후부터 서울 중랑구의 한 병원에서 치료를 받아왔으며, 이날 오전 의정부교도소로 이송됐다. 경찰은 피의자를 담당한 주치의가 의료시설이 있는 교도소로 옮겨 치료를 이어갈 수 있을 정도로 건강 상태가 호전됐다고 판단했다고 설명했다.

경찰 관계자는 “피의자가 범행 동기를 부인하고 있지만 과거 다른 사건 조사 과정에서 확보된 기록 등을 토대로 동기를 확인하고 있다”며 “참고인 조사 등을 통해 구속 기간 내 수사를 이어갈 예정”이라고 말했다.