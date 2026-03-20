정청래, 전한길 겨냥 “이 대통령 관련 가짜뉴스에 가장 엄중한 법적 조치”

정청래 더불어민주당 대표가 20일 “이재명 대통령이 중국으로 피신하려 한다는 피신설이라든가, 어마어마한 비자금을 조성했다든가 하는 황당한 가짜뉴스에 대해 당에서 가장 엄중한 법적 조치를 취하라고 특별 지시를 했다”고 밝혔다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 “대통령의 신뢰 자산이 중요한데, 이를 역으로 까먹으려고 하는 세력들이 있다”며 이같이 말했다.

정 대표는 “가짜 조작 정보를 근절하기 위한 정보통신망법도 이미 통과된 만큼 사법당국에서 가장 엄중한 조치를 취해주기를 요청한다”고 말했다.

한병도 원내대표는 전한길씨의 유튜브 채널에서 한 남성이 비자금 의혹을 주장하는 대목을 재생하며 “이 대통령을 향했던 조폭 연루 20억 상납 가짜뉴스에 대해 대법원이 유죄 판결을 한 것이 엊그제인데, 다시 전한길 뉴스가 제2의 가짜뉴스를 유포했다”고 말했다.

한 원내대표는 “이 대통령의 160조원 넘는 해외 비자금이나 군사정보 유출 의혹은 일말의 근거도 없는 악질적 마타도어의 결정판이자 망상 수준”이라며 “사법당국은 즉각 수사에 착수하고 국익을 훼손하는 자들을 법의 심판대에 세워야 한다”고 했다.

앞서 이 대통령은 이날 엑스를 통해 “이재명 조폭 연루설을 만든 <그것이 알고싶다>는 과연 순순히 추후 보도할지, 한다면 어떤 내용으로 보도할지 궁금하다”며 “이 방송은 나를 제거하기 위해 동원된 물리적 테러, 검찰을 통한 사법리스크 조작, 언론을 통한 이미지 훼손 작전 중의 하나로 보인다”고 말했다. 그러면서 “저도 과욕이겠지만, 미안하다는 진솔한 한마디를 듣고 싶다”고 했다.

민주당은 이 대통령이 허위 정보에 대해 연일 입장을 표명하자 강경 대응에 나선 모양새다. 민주당 의원들도 이 대통령의 비판에 호응하며 가세했다. 한준호 민주당 의원은 이날 오후 국회에서 전씨 고발 기자회견을 연다. 문진석 민주당 의원은 이날 페이스북에 “<그것이 알고싶다> 제작진과 조폭 연루설을 퍼트린 황색언론은 모두 피해자에게 사죄하는 추후 보도를 게재하기 바란다”며 “누구보다 허위사실로 이 대통령을 공격해온 국민의힘도 공식 성명을 발표하기 바란다”고 적었다.

이해식 민주당 의원은 페이스북을 통해 “정치적 목적을 가진 의도된 모략이면 사법적 철퇴를 가해야 한다”며 “알고리즘 상업주의에 편승했다면 어마어마한 벌과금으로 경제적 파산을 면치 못하게 함이 온당하다”고 말했다.