오세훈 “선 혁신 후 선거 원칙, 서울이 혁신 모델 돼야”

“중앙당 차원의 혁신 선거대책위원회 필요” “서울서 보수가 신뢰얻으면 정치 균형 회복”

오세훈 서울시장이 “선 혁신 후 선거가 원칙이 되어야 한다”며 국민의힘 차원의 혁신 선거대책위원회의 필요성을 재차 역설했다.

오 시장은 20일 자신의 SNS에 올린 ‘왜 지금, 혁신을 말하는가’라는 제목의 글을 통해 “국민 다수가 신뢰할 수 있는 정당으로 변하지 않으면 우리에게 내일은 없다”며 이같이 말했다.

오 시장은 오는 6월 지방선거 나선 이유에 대해 “단순한 승패를 넘어 보수 혁신의 출발점을 만들고자 한다”며 “중앙당 차원의 혁신 선거대책위원회는 반드시 필요하다. 서울은 그 혁신의 모델이 되어야 한다”고 밝혔다.

이어 “서울에서 보수가 다시 신뢰를 얻으면 대한민국 정치 균형도 회복될 것”이라며 “이번 선거는 단순한 선거가 아니다. 보수가 다시 국민 속으로 들어갈 수 있느냐, 아니면 더 멀어질 것이냐를 결정하는 분기점”이라고 강조했다.

오 시장은 “제가 혁신을 말하는 이유는 단 하나, 견제력의 회복이다”며 “민주주의는 균형 위에 서 있다. 권력은 견제받을 때 절제되고 그 때 비로소 국민의 삶을 향한다”고 했다. 그러면서 “지금은 대통령 한 사람을 위해 사법체계를 뒤흔들고 대통령 관련 사건의 공소 취소를 밀어붙이는데도 국회는 감시자가 아니라 방관자가 되어버렸다”고 주장했다.

오 시장은 “정상적인 나라라면 국가의 근간이 흔들릴 중대한 사안 앞에서 야당이 모든 것을 걸고 싸워야 하는데 이상하리만큼 조용한 정치, 무기력한 야당을 보고 있다”며 “이런 일이 벌어진 것은 국민이 힘을 주지 않기 때문이다”고 했다.

오 시장은 “정치는 국민의 신뢰 위에 서는 것”이라며 “국민이 외면하는 정치 세력은 아무리 옳은 말을 해도 힘을 가질 수 없다. 20% 안팎의 지지율로는 정권을 견제하는 것은커녕 문제 제기조차 제대로 하기 어렵다”고 지적했다.

이어 “과거 보수는 국가 방향을 설계하고 경제를 성장시키며 사회 질서를 안정시키는 책임 있는 세력이었다”며 “그 본질로 돌아가 현실을 해결하고 국민을 포용하며 미래를 설계하는 보수로 다시 서야 한다”고 당부했다.