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은평구, 디지털 기기로 어르신 맞춤형 건강관리

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본문 요약

서울 은평구가 보건소 인공지능과 사물인터넷을 활용한 'AI·IoT 기반 어르신 건강관리 사업'을 운영한다고 20일 밝혔다.

구에 따르면 이번 사업은 통합돌봄 연계 대상자와 취약계층에 해당하는 65세 이상 어르신에게 맞춤형 디지털 건강관리 서비스를 제공하는 것이 골자다.

참여자는 선별조사를 통해 방문 건강관리 또는 디지털 건강관리 대상자로 분류돼 관리를 받는다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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은평구, 디지털 기기로 어르신 맞춤형 건강관리

입력 2026.03.20 12:21

  • 김은성 기자

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은평구 제공.

은평구 제공.

서울 은평구가 보건소 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)을 활용한 ‘AI·IoT 기반 어르신 건강관리 사업’을 운영한다고 20일 밝혔다.

구에 따르면 이번 사업은 통합돌봄 연계 대상자와 취약계층에 해당하는 65세 이상 어르신에게 맞춤형 디지털 건강관리 서비스를 제공하는 것이 골자다. 참여자는 선별조사를 통해 방문 건강관리 또는 디지털 건강관리 대상자로 분류돼 관리를 받는다. 중복 참여는 불가능하다.

선정된 참여자에게는 건강검진과 면접 조사를 거쳐 개인별 건강관리 기기가 지급된다. 이후 방문간호사가 개인 건강 상태에 맞춘 ‘건강 미션’을 설정해 준다. 참여자의 수행 결과는 ‘오늘 건강’ 애플리케이션(앱)을 통해 기록된다.

보건소는 주기적으로 앱 이용 현황과 건강 자료를 점검하고 이상 수치가 확인되거나 1주 이상 미이용 시 전화 상담이나 방문 점검을 통해 건강관리를 지원한다.

앱을 통해 건강정보 카드뉴스와 동영상 자료도 제공하며 목표 달성자에게는 소정의 참여 혜택을 지급할 예정이다.

김미경 은평구청장은 “디지털 기술을 활용한 건강관리가 어르신들이 스스로 건강을 관리하는 데 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 어르신 건강 증진을 위한 서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.

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